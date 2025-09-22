Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!

Ο Πούτιν της έδωσε την υπηκοότητα. Η Τάρα Ριντ άλλαξε το όνομά της το 1998 σε «Αλεξάντρα Μακ Κέιμπ», για να προστατευθεί από τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατηγορούσε για ενδοοικογενειακή βία

Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22 Σεπ. 2025 22:57
Pelop News

Μία Αμερικανίδα θα βρίσκεται πλέον υπό τη ρωσική σκέπη. Πρόκειται για την Τάρα Ριντ,  η οποία είχε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν.

Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Θυμίζουμε ότι η Ριντ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική παρενόχληση σχεδόν 30 χρόνια πριν, έλαβε σήμερα (22.09.2025) τη ρωσική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με βάση αυτό το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο επίσημων δικαστικών αποφάσεων, «η κυρία Κέιμπ Αλεξάντρα Τάρα, γεννημένη στις 26 Φεβρουαρίου 1964», είναι πλέον Ρωσίδα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Τάρα Ριντ άλλαξε το όνομά της το 1998 σε «Αλεξάντρα Μακ Κέιμπ», για να προστατευθεί από τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατηγορούσε για ενδοοικογενειακή βία. Στις αρχές του 2020 δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο τότε υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε έναν διάδρομο του Κογκρέσου το 1993, την εποχή που εκείνος ήταν γερουσιαστής και εκείνη εργαζόταν στο γραφείο του.

Η κατηγορία, μολονότι ο Μπάιντεν την διέψευσε κατηγορηματικά, προκάλεσε δυσκολίες στην προεκλογική εκστρατεία του απέναντι στον τότε απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση ή βιασμό, από πολλές γυναίκες.

Στις δηλώσεις της Τάρα Ριντ διαπιστώθηκαν ανακολουθίες. Μεταξύ άλλων, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της καταγγελίας που έλεγε ότι είχε κάνει στο Κογκρέσο την εποχή εκείνη.

Τον Μάιο του 2023 η Τάρα Ριντ είπε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ότι θα ζητούσε να λάβει ρωσικό διαβατήριο και να εγκατασταθείς τη Ρωσία επειδή φοβόταν για την ασφάλειά της στις ΗΠΑ. Στα μέσα Ιουλίου του 2024 ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στις ΗΠΑ για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Μπάιντεν για «σεξουαλική επίθεση», λίγες ημέρες προτού ο πρώην πρόεδρος βάλει τέλος στην προεκλογική εκστρατεία του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ