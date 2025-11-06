Ανακούφιση, κατέβηκε από τη Γέφυρα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει στο Σχιστό

Μεγάλη η ανησυχία και η αναστάτωση, που επικράτησαν σήμερα (6/11/2025) το πρωί στη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως με έναν άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό από μια γέφυρα.

Στο Σχιστό άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα!

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με την αστυνομία, αλλά και την πυροσβεστική να φτάνουν άμεσα στη λεωφόρο Σχιστού με τον συναγερμό να παίρνει τέλος, καθώς κατέβασαν τον άνδρα από τη γέφυρα.

Για λίγη ώρα η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν να κατέβει.

