Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού

Με φόντο την Εργατική Πρωτομαγιά και την πίεση που δέχονται ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει δημόσια τη συζήτηση για μείωση του χρόνου εργασίας, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο με τετραήμερη εργασία ή εβδομαδιαία απασχόληση 32 ή 35 ωρών, χωρίς μείωση μισθού.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το σημερινό μοντέλο της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας έχει εξαντλήσει τα όριά του και λειτουργεί ως παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας. Κατά τη δική του επιχειρηματολογία, η υπερεργασία, οι χαμηλές επενδύσεις, η περιορισμένη καινοτομία και οι χαμηλοί μισθοί συντηρούν έναν φαύλο κύκλο που στερεί προοπτική, κυρίως από τους νεότερους εργαζόμενους.

Η πρόταση για 32 ή 35 ώρες με πλήρεις αποδοχές

Η βασική γραμμή που παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η θέσπιση κινήτρων για προγράμματα εργασίας 32 ή 35 ωρών την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η μείωση των ωρών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως κοινωνικό μέτρο, αλλά και ως εργαλείο αναδιοργάνωσης της εργασίας και ενίσχυσης της απόδοσης ανά ώρα.

Κατά την ίδια προσέγγιση, η καλύτερη οργάνωση της εργασίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ενίσχυση των δεξιοτήτων μπορούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική οικονομία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Η αιχμή κατά της κυβέρνησης

Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει ταυτόχρονα τα πυρά του και προς την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, με επιλογές που, όπως υποστηρίζει, εντείνουν την πίεση στους εργαζόμενους. Στο ίδιο πλαίσιο, αποδίδει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτυχία να αξιοποιήσει κρίσιμα εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την αναβάθμιση της εργασίας.

Η κριτική του συνοδεύεται από την ευρύτερη πολιτική θέση ότι η οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται επ’ αόριστον σε ένα μοντέλο εξάντλησης της εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας και συμπίεσης των αποδοχών. Η πρόταση για το 35ωρο ή το τετραήμερο παρουσιάζεται έτσι όχι μόνο ως εργασιακή τομή, αλλά και ως στοιχείο μιας συνολικής διαφορετικής στρατηγικής για την οικονομία.

Το πολιτικό μήνυμα πριν από την Πρωτομαγιά

Η χρονική στιγμή της παρέμβασης μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς έρχεται λίγες ώρες πριν από την Εργατική Πρωτομαγιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δώσει πολιτικό στίγμα γύρω από την αξία της εργασίας, την ποιότητα ζωής και το μέλλον της νέας γενιάς, συνδέοντας το ζήτημα του χρόνου εργασίας με τη δημογραφία, την αξιοπρέπεια και τις πραγματικές δυνατότητες σχεδιασμού ζωής για τους εργαζόμενους.

Η ουσία της πρότασης, όπως τη διατυπώνει ο ίδιος, είναι ότι η εργασία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με ατέλειωτες ώρες και εξάντληση, αλλά με όρους ποιότητας, παραγωγικότητας και προοπτικής. Σε αυτό το πεδίο το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να χτίσει μια διακριτή πολιτική ατζέντα, βάζοντας μπροστά το αίτημα για λιγότερες ώρες εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

