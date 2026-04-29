Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τη θέση της Ελλάδας ως βασικής πύλης συνδεσιμότητας προς την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιχείρησε να αναδείξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στην 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Η ελληνική παρέμβαση επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες, την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή ανάπτυξη, με τον Πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι η συνδεσιμότητα δεν είναι μόνο εργαλείο οικονομικής προόδου, αλλά και παράγοντας ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή.

Η παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στη Σύνοδο έγινε έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού της Κροατίας, Andrej Plenkovic, με την ελληνική Προεδρία να επισημαίνει ότι η χώρα συμμετέχει στην Πρωτοβουλία από το 2023. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η δεκαετής πορεία του σχήματος αποδεικνύει πως η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη των Τριών Θαλασσών μπορεί να ενισχύει ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Διαβάστε επίσης: Το δυνατό μήνυμα του Εμίρη του Κατάρ και η συνάντηση με Μητσοτάκη: «Ευχαριστώ την Ελλάδα για τη στάση της»

«Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί»

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στο αποτύπωμα που, όπως είπε, έχει ήδη αφήσει η Πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η συνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής ανάπτυξης λειτουργεί ως «κλειδί» τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την εθνική ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας, λέγοντας ότι, παρά το σχετικά πρόσφατο της ένταξής της, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της διασύνδεσης. Η ελληνική πλευρά προβάλει ειδικά την ενεργειακή της θέση, εκτιμώντας ότι μέσω της χώρας θα κατευθύνονται με αυξανόμενους ρυθμούς ενεργειακοί πόροι προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς τον Βορρά

Κατά την παρέμβασή του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε την ελληνική οπτική για τη γεωγραφική και στρατηγική προστιθέμενη αξία της χώρας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς τον Βορρά, με κατεύθυνση χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Η διατύπωση αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Αθήνας να αναδείξει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ίδιος συνέδεσε αυτή τη δυνατότητα όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με τη συλλογική ασφάλεια της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία στηρίζει συνολικά την ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική των κρατών-μελών. Στην ίδια κατεύθυνση, η Προεδρία της Δημοκρατίας δημοσιοποίησε και συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Chris Wright, στο περιθώριο της Συνόδου, γεγονός που αναδεικνύει και τη διεθνή διάσταση που επιχειρεί να δώσει η Αθήνα στον ενεργειακό της ρόλο.

Μήνυμα για την επόμενη μέρα μετά τις συγκρούσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε τη συζήτηση για τη συνδεσιμότητα και με το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε ότι η απάντηση στις σημερινές ανησυχίες δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συνέχιση της συνεργασίας στους ίδιους τρεις βασικούς τομείς: τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή διασύνδεση. Με αυτή τη συλλογιστική, επιχείρησε να εμφανίσει την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών όχι μόνο ως αναπτυξιακή πλατφόρμα, αλλά και ως μοντέλο για την επόμενη ημέρα της Ευρώπης.

Στην τοποθέτησή του μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ότι η Πρωτοβουλία κινείται σε ορισμένα πεδία ταχύτερα ακόμη και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντάς την ως παράδειγμα αποτελεσματικότητας και περιφερειακής συνεργασίας. Με αυτό το στίγμα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θέλησε να καταδείξει ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς σε ένα σχήμα περιφερειακού διαλόγου, αλλά επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο σε μια αρχιτεκτονική που, κατά την ελληνική ανάγνωση, μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες και τις προτεραιότητες της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

