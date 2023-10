Αντίποινα του Ισραήλ: Επίθεση στον Πύργο της Παλαιστίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο των αντιποίνων του Ισραήλ, τα πολεμικά αεροσκάφη του έπληξαν πολλά κτίρια στο κέντρο της πόλης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου ενός 11ώροφου κτιρίου που ονομάζεται Πύργος της Παλαιστίνης.

Στην ταράτσα του στεγάζονται ραδιοφωνικοί σταθμοί της Χαμάς και διαθέτει επίσης έναν κινηματογράφο, αναφέρει το BBC.

Την στιγμή της επίθεσης κατέγραψε η κάμερα του Al Jazeera με την δημοσιογράφο του δικτύου να μεταδίδει ζωντανά εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πύργος της Παλαιστίνης κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα.

🇮🇱🇵🇸 Residential Palestine Tower in the heart of Gaza City targeted in direct hit ON LIVE TV by Israel. pic.twitter.com/u4wBLg45mt

Israel Defence forces have Destroyed “Palestine Tower” in the Gaza Strip which was a 14-Story Building being used by Hamas for Weapons Storage and Planning Operations pic.twitter.com/SQDQ5juZqQ

After the bombing of the Gaza Tower by #Israel now

Resistance spokesman Abu Ubaida

“Now that the occupation has bombed the Palestine Tower in the middle of #Gaza City, Tel Aviv must stand on one leg and wait for our earth-shattering response.”#Hamas #Palestinian #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/l2SRYQ9aqp

— sara qurashi (@saraqr_61) October 7, 2023