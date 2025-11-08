Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά

Ένας 39χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο για δύο τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο, στις οποίες, παριστάνοντας τον λογιστή, απέσπασε κοσμήματα μεγάλης αξίας από ανυποψίαστες γυναίκες. Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψή του λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

08 Νοέ. 2025 14:24
Η Αστυνομία εξιχνίασε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος πολιτών στο Ρέθυμνο, με συνολική λεία κοσμημάτων αξίας 8.000 ευρώ. Πίσω από τις απάτες φέρεται να βρίσκεται ένας 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες σε περιοχή του Ρεθύμνου, προσποιούμενος τον λογιστή Δημόσιας Αρχής. Με το πρόσχημα της «καταγραφής τιμαλφών και χρυσαφικών», τις έπεισε να του παραδώσουν τα κοσμήματά τους, τα οποία παρέλαβε συνεργός του – ο 39χρονος που τελικά συνελήφθη.

Μετά από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και τον εντόπισαν λίγο πριν αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς για τον Πειραιά. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, το ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή αποδόθηκαν στις ιδιοκτήτριές τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Η Αστυνομία, με αφορμή την υπόθεση, προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε άγνωστους που επιχειρούν να τους εξαπατήσουν τηλεφωνικά: «Μην εμπιστεύεστε άγνωστους που ζητούν χρήματα ή τιμαλφή, μην πείθεστε από “υποτιθέμενους συγγενείς” και ενημερώστε άμεσα τις αρχές αν δεχθείτε τέτοιες κλήσεις».
