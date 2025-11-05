«Από πού κρατάει η σκούφια μας» βιωματικό εργαστήρι από την Κοινοτόπια

«Από πού κρατάει η σκούφια μας», το Γενεαλογικό μας Δέντρο και η Δύναμη της Αλλαγής με τη Μαγδαληνή Αγραφιώτη.

05 Νοέ. 2025 10:04
Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ www.koinotopia.gr στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την Προαγωγή της Υγείας και της ποιότητας ζωής οργανώνει βιωματικό εργαστήρι με Θέμα: Μία Ψυχολογική Πρόσκληση: «Από πού κρατάει η σκούφια μας», το Γενεαλογικό μας Δέντρο και η Δύναμη της Αλλαγής.

Τα 4 εβδομαδιαία βιωματικά εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών το καθένα θα πραγματοποιηθούν από την ψυχολόγο/οικογενειακή θεραπεύτρια/Συγγραφέα Μαγδαληνή Αγραφιώτη ΜΑ, AAMFT Clinical Designation στον πολυχώρο της οργάνωσης, Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, τις Πέμπτες 6, 13, 20 και 27 Νοεμβρίου στις 7.30μμ.

Λόγω περιορισμένων θέσεων χρειάζεται να γίνει κράτηση στη γραμματεία της οργάνωσης 2610.622250 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11πμ-2μμ & Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ, στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο info@koinotopia.gr. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το χρόνιο άγχος σας ή προβλήματα στις σχέσεις επαναλαμβάνονται στη ζωή σας; Είναι σαν ένα αόρατο νήμα να σας συνδέει με το παρελθόν, μεταφέροντας «βάρη» που δε σας ανήκουν, αλλά τα κουβαλάτε πιστά. Εξερευνώντας το γενεαλογικό σας δέντρο, δεν κάνετε απλώς μια ιστορική αναδρομή. Κάνετε μια θεραπευτική ανακάλυψη.

Πάρτε για παράδειγμα την αίσθηση ότι, όσα και να δίνετε, δεν αναγνωρίζονται. Αυτός ο ρόλος του «αφανή ήρωα» μπορεί να είναι ένας βαθιά ριζωμένος μηχανισμός επιβίωσης που έμαθε η οικογένειά σας να υιοθετεί, ίσως από ανάγκη ή από σιωπηλές προσδοκίες. Ή μήπως δυσκολεύεστε να βάλετε όρια; Πιθανόν, τα όρια να ήταν «πολυτέλεια» ή πηγή σύγκρουσης στο δικό σας αρχικό σύστημα.

Η ελληνική φράση «Από πού κρατάει η σκούφια σου;» δε ρωτά απλώς για τον τόπο καταγωγής, αλλά για το υπόβαθρο, την ποιότητα και την κληρονομιά που κουβαλάτε.

Η μεγάλη αξία αυτής της εξερεύνησης είναι ότι, μόλις αντιληφθείτε την «υπεργενεακή» πηγή ενός προβλήματος, παύει να είναι αποκλειστικά δικό σας.

Αυτή η συνειδητοποίηση σας αποφορτίζει και σας δίνει την ελευθερία να επιλέξετε: Θα συνεχίσετε το ίδιο μοτίβο ή θα γίνετε ο «διακόπτης» που ξεκινά ένα νέο, υγιές κεφάλαιο για εσάς κ’ τις επόμενες γενιές;

Η Mαγδαληνή Αγραφιώτη, είναι ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια με πολυετή εμπειρία στον Καναδά και Ελλάδα. Είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης. Συγγραφέας δύο βιβλίων, δημιούργησε το πρόγραμμα “Μάθηση με το Νου και την Καρδιά”. Κλινικό Μέλος της AAMFT.

