Αποχώρησε από το Exathlon ο Αιγιώτης Τάκης Καραγκούνιας

Την τελευταία τους αγωνιστική εμφάνιση πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου ο Τάκης Καραγκούνιας και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

04 Οκτ. 2025 11:18
Αποχώρησαν ο Τάκης Καραγκούνιας και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το «Exathlon» μετά την τελευταία τους αναμέτρηση στους στίβους μάχης.

Την τελευταία τους αγωνιστική εμφάνιση πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου ο Τάκης Καραγκούνιας και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα. Οι δύο τους δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχαιρέτησαν τόσο τους συμπαίκτες τους όσο και τον Γιώργο Καράβα, λίγο πριν τη διαμόρφωση της τελικής οκτάδας.

Ο Αιγιώτης Τάκης Καραγκούνιας αποχώρησε έπειτα από την ήττα του στον τελευταίο πόντο από τον Άρη Σοϊλέδη. «Χάρηκα πολύ που γνώρισα όλους εσάς και σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε ενάμιση μήνα τώρα. Η λέξη ήττα δεν είναι στο λεξιλόγιό μου, αλλά κάποιες στιγμές στη ζωή είναι προτιμότερο να ξέρεις ότι προσπάθησες, ότι τα έδωσες όλα αλλά δεν τα κατάφερες», ανέφερε ο προπονητής πυγμαχίας αποχωρώντας από το «Exathlon».

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα δήλωσε συγκινημένη: «Με γέμισαν πάρα πολύ οι στίβοι μάχης, το χάρηκα και θεωρώ ότι έδωσα το μέγιστο. Το “Exathlon” είναι μαγεία, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ό,τι διαφωνίες και να είχαμε με τα παιδιά, είχαμε αγωνιστικό υπόβαθρο. Οι αξίες μας είναι στο ύψιστο και αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, να είσαι καλός άνθρωπος».
