Παρουσιάστηκαν, προχθές στην Πάτρα, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες και φαινόμενα διαφθοράς σε Πολεοδομίες της Δυτικής Ελλάδας. Λίγες ώρες μετά, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση και τον έλεγχο οικοδομικών αδειών, αντικαθιστώντας τις υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ.

Η μεταφορά των Πολεοδομιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο σηματοδοτεί τόσο την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ΥΔΟΜ όσο και την αποτυχία πολλών ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες.

