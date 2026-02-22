«Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ

Μια ξεχωριστή σύναξη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη και οι φίλοι της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ www.koinotopia.gr που συμμετείχαν στο δρώμενο της Τσικνοπέμπτης στο Bar Restaurant ‘‘Tulum Uptown’’.

Λόγω της ημέρας και του καρναβαλικού στίγματος της πόλης η ενδυματολογική προσομοίωση στο έθιμο της αποκριάς και η συνακόλουθη διάθεση δημιούργησαν μια ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους. Στη μάχη δε της διασκέδασης και της ανεπανάληπτης Πατρινής Καρναβαλοτρέλας οι συμμετέχοντες έφεραν κοντά τους τον απαραίτητο εξοπλισμό σερπαντίνες, καραμούζες, σφυρίχτρες, φρου φρου κ.α.

Η γιορτή περιελάμβανε φαγητό, ποτό και φυσικά θεατρικό δρώμενο με θέμα “Άρχισαν τα όργανα”. Οι αοιδοί και οι …αοιδές μάγεψαν το κοινό με τις φωνητικές τους ικανότητες, ενώ οι οργανοπαίχτες έπαιξαν τα …όργανα. Ήταν ένα σατιρικό αφιέρωμα στα πανηγυριώτικα τραγούδια.

Παρέλασαν καλλιτέχνες όπως ο Βελισσάρης, ο Γιώργος Μάγγας μετά της σονοδού του Τζούλης, η διεθνούς φήμης Έφη Θώδη, το ιαπωνικό τρίο Pyramidos, η Γωγώ Τσαμπά, το ντουέτο που απέδωσε με όλους του τρόπους το τραγούδι θειά μου Νικολάκαινα της Δόμνας Σαμίου, χειροκροτήθηκε θερμά η μεγάλη κυρία του Δημοτικού τραγουδιού Φιλιώ Πυργάκη καθώς και η μπριόζα Κέλλυ Κελεκίδου. Ακολούθησε –ο άρτι αφιχθείς από τις ΗΠΑ- ο John Travolta. Το πρόγραμμα έκλεισαν οι …γεροντοκόρες, οι οποίες ερμήνευσαν με το δικό τους τρόπο το άσμα να μουν να μουν… νύχτα στο γιαλό.

Ακολούθησε χορός με αποκριάτικα τραγούδια -και όχι μόνο- που μας …έβαζε ο dj του καταστήματος και όλοι …πέρασαν υπέροχα. Αποχωρώντας ευχηθήκαμε Καλές Απόκριες και του χρόνου πάλι όλοι μαζί να γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη.

Και ποιος ξέρει ίσως του χρόνου μετά τα σόγια (2019), τα μοντέλα (2020), τις κορασίδες του Παρθεναγωγείου σε γυμναστικές επιδείξεις (2023), τις χήρες (2024), τα Ατάλαντα Ταλέντα του (2025) και το Άρχισαν τα όργανα (2026) να υπάρξουν νέες εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες … γιατί η ζωή είναι όλο ανατροπές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



