Άρση ασυλίας για τη Ζέττα Μακρή: «Με εκβίαζε με συκοφαντικά δημοσιεύματα» κατήγγειλε η βουλευτής

Με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή ενέκρινε την άρση ασυλίας της Ζέττας Μακρή, κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Δημήτρη Μαρέδη. Η ίδια η βουλευτής ζήτησε την άρση, περιγράφοντας ξανά τα περιστατικά εκβιασμού για τα οποία ο Μαρέδης έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

11 Δεκ. 2025 14:03
Pelop News

Η αίτηση άρσης ασυλίας της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττας Μακρή, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπέρ ψήφισαν 222 βουλευτές, κατά 26 και «παρών» δήλωσαν 12, ενώ η ίδια η κ. Μακρή είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία της ώστε να κριθεί στη Δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.

Η βουλευτής αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση που είχε οδηγήσει τον Μαρέδη σε ομόφωνη καταδίκη για απόπειρα εκβίασης. «Από τον Σεπτέμβριο του 2024 δεχόμουν συνεχώς δυσφημιστικές και εκβιαστικές πιέσεις… Με εκβίαζε να του καταβάλω χρήματα για να μην αναρτά συκοφαντικά δημοσιεύματα», τόνισε. Όπως είπε, μετά από συνεννόηση με την αστυνομία, ο δημοσιογράφος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ελαφρυντικά και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Η κ. Μακρή υπογράμμισε ότι η μήνυση που κατέθεσε ο Μαρέδης εις βάρος της αποτελεί μέρος μιας πάγιας πρακτικής πίεσης και αντεπίθεσης από συγκεκριμένη «ομάδα» στον Βόλο. «Είναι μια τακτική για να κάμψουν ψυχολογικά ή οικονομικά όσους θίγονται. Όχι όμως σε εμένα», σημείωσε. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ομοβροντία χυδαίων επιθέσεων» μετά την αρχική καταδίκη του δημοσιογράφου.

Με την απόφαση της Βουλής, η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, όπου θα εξεταστεί η μήνυση Μαρέδη σε βάρος της βουλευτού.

