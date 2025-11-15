Ασκήθηκε ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξης για τρία πλημμελήματα σε βάρος 23 μελών του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν χθες στην Πλατεία Συντάγματος, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια με ξυλοδαρμούς, ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα στους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, τα μέλη της αναρχικής οργάνωσης άνοιξαν πανό, φώναζαν συνθήματα και έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



