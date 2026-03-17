«Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

17 Μαρ. 2026 19:30
Pelop News

Στη Λαμία  σε θλίψη έχει βυθιστεί η πόλη μετά τον θάνατο της 27χρονης Αργυρώς. Η μητέρα τριών παιδιών υπέκυψε στα τραύματά της μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης. Ο σύζυγός της «ξέσπασε» λέγοντας πως ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με αυτό της συζύγου του πήγαινε πολύ γρήγορα και ήταν άνω των 75 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, ο οποίος κατευθυνόταν προς την εργασία του στην περιοχή της Ανθήλης.

«Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή. Αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα, γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 ετών, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος και είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγό μου και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση», είπε ο σύζυγος της 27χρονης στο MEGA.

Ο σύζυγος της Αργυρώς, εκτός από τον δικό του πόνο, έχει να διαχειριστεί και τον πόνο των τριών παιδιών τους, 3, 5 και 7 ετών. «Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Δόξα τω Θεό δηλαδή. Έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, που έχω μια “άλφα” βοήθεια ας πούμε. Αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Φαλίρισε την οικογένεια», ανέφερε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από την Τροχαία Λαμίας.

