Ο διαβήτης και το Πάσχα είναι ένας συνδυασμός που χρειάζεται σωστή διαχείριση, καθώς η νηστεία, οι αλλαγές στο πρόγραμμα των γευμάτων και οι πειρασμοί του γιορτινού τραπεζιού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ρύθμιση του σακχάρου. Με μέτρο, καλές επιλογές και συνέπεια στην παρακολούθηση, οι ημέρες αυτές μπορούν να κυλήσουν χωρίς μεγάλες διατροφικές παγίδες.

Οι ειδικοί του Διαβητολογικού – Διατροφολογικού Κέντρου του Metropolitan Hospital εξηγούν ποια είναι τα βασικά σημεία που χρειάζονται προσοχή, από τη διάρκεια της νηστείας έως το βράδυ της Ανάστασης και το κυρίως γεύμα της Κυριακής του Πάσχα.

1. Προσοχή στα αμυλούχα κατά τη νηστεία

Κατά τη νηστεία, πολλοί στρέφονται πιο συχνά σε τρόφιμα όπως ψωμί, πατάτες, ρύζι και ζυμαρικά. Για τα άτομα με διαβήτη, όμως, η κατανάλωση αυτών των τροφών πρέπει να γίνεται με μέτρο.

Καλύτερη επιλογή θεωρούνται τα προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς συμβάλλουν σε πιο ομαλή μεταγευματική αύξηση του σακχάρου και προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό. Χρήσιμο είναι επίσης τα αμυλούχα να συνδυάζονται με πρωτεΐνη και λαχανικά, ώστε το γεύμα να είναι πιο ισορροπημένο.

2. Επιλέξτε σωστές πηγές πρωτεΐνης

Στη διάρκεια της νηστείας, τα όσπρια αποτελούν μία από τις πιο χρήσιμες λύσεις, καθώς προσφέρουν θρεπτική αξία και καλύτερη πρωτεϊνική κάλυψη. Στο καθημερινό πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν επιλογές όπως χούμους και μανιτάρια.

Τα θαλασσινά, όπως καλαμάρι, σουπιά και γαρίδες, μπορούν επίσης να μπουν στο τραπέζι, αλλά χρειάζεται μέτρο, ειδικά σε άτομα με αυξημένη χοληστερόλη ή υψηλό ουρικό οξύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βοηθητικά μπορούν να λειτουργήσουν τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, όπως πορτοκάλι και λεμόνι.

Εναλλακτικά, χρήσιμες επιλογές είναι και τα υποκατάστατα γαλακτοκομικών, όπως γάλα και γιαούρτι σόγιας, αλλά και οι ξηροί καρποί ή τα αλείμματά τους, όπως το ταχίνι, που προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και πιο ήπια μεταγευματική αντίδραση του σακχάρου.

3. Συχνός έλεγχος του σακχάρου

Οι αλλαγές στην ώρα των γευμάτων, η διαφορετική σύνθεση του φαγητού και η σωματική δραστηριότητα των ημερών μπορεί να επηρεάσουν αισθητά το σάκχαρο. Για αυτό, οι ειδικοί επιμένουν ότι ο τακτικός έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι απαραίτητος.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην παραλείπεται η φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου το καθημερινό πρόγραμμα διαφοροποιείται.

4. Μην παραλείπετε τα ενδιάμεσα γεύματα

Τα μικρά και ισορροπημένα σνακ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη σταθερότητα του σακχάρου. Ένα φρούτο μαζί με λίγους ξηρούς καρπούς αποτελεί μια πρακτική επιλογή για ενδιάμεσο γεύμα, χωρίς υπερβολές αλλά με καλύτερο έλεγχο της πείνας.

5. Μέτρο σε τσουρέκι, κουλούρια και γλυκά

Οι πασχαλινές λιχουδιές έχουν τη δική τους θέση στο γιορτινό κλίμα, όμως για τα άτομα με διαβήτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το τσουρέκι και τα πασχαλινά κουλούρια είναι πλούσια σε ζάχαρη και λευκό αλεύρι, άρα η ποσότητα πρέπει να είναι περιορισμένη.

Οι ειδικοί προτείνουν έως μία λεπτή φέτα, ιδανικά όχι μαζί με το κυρίως γεύμα αλλά 2-3 ώρες αργότερα ή ως μέρος του πρωινού. Όπου είναι δυνατό, μπορούν να προτιμηθούν εκδοχές με μη θερμιδικά γλυκαντικά, όπως στέβια.

Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα γλυκά: μικρή ποσότητα, σωστός χρονισμός και αποφυγή υπερβολής.

6. Η μαγειρίτσα μπορεί να ενταχθεί σωστά

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, η μαγειρίτσα μπορεί να αποτελέσει μια πιο ισορροπημένη επιλογή ακόμη και για άτομα με διαβήτη, εφόσον η παρασκευή της γίνει σωστά.

Πρόκειται για γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, με σχετικά χαμηλότερο φορτίο υδατανθράκων, αρκεί η ποσότητα του ρυζιού να παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα.

7. Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι

Στο κυρίως γεύμα της Κυριακής του Πάσχα, το αρνί και το κατσίκι μπορούν να καταναλωθούν, καθώς αποτελούν καλή πηγή πρωτεΐνης. Προτιμότερες είναι οι πιο άπαχες επιλογές, όπως το μπούτι ή ο ώμος, χωρίς πέτσα και χωρίς επιπλέον αλάτι. Η προτεινόμενη ποσότητα κυμαίνεται περίπου στα 150-200 γραμμάρια μαγειρεμένου κρέατος.

Το κοκορέτσι, αντίθετα, καλό είναι να καταναλώνεται πιο περιορισμένα και όχι ως βασική επιλογή του γεύματος, καθώς είναι πλούσιο σε χοληστερόλη και πουρίνες, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει άτομα με αυξημένο ουρικό οξύ.

Στα συνοδευτικά, η καλύτερη στρατηγική είναι να γεμίσει πρώτα το πιάτο με πράσινη σαλάτα. Θετικές επιλογές είναι επίσης το τζατζίκι και τα ψητά λαχανικά, όπως πιπεριές, κολοκυθάκια και μελιτζάνες.

Αντίθετα, οι πατάτες καλό είναι να περιορίζονται σε 4-5 μικρά κομμάτια, το ψωμί σε μία φέτα, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, ενώ σφολιάτες και τυροπιτάκια καλό είναι είτε να αποφεύγονται είτε να δοκιμάζονται μόνο σε πολύ μικρή ποσότητα.

Όσο για τα κόκκινα αυγά, αποτελούν καλή πηγή πρωτεΐνης, όμως και εδώ συνιστάται μέτρο, με έως δύο αυγά την ημέρα του Πάσχα.

8. Αλκοόλ και άσκηση θέλουν ισορροπία

Η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να παραμένει περιορισμένη και να γίνεται πάντα μαζί με το γεύμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες, έως δύο μονάδες αλκοόλ, όπως 1-2 ποτήρια κρασί ή μία μπίρα 330 ml, θεωρούνται ένα ανώτατο όριο για το γιορτινό τραπέζι. Σε άτομα με αυξημένο ουρικό οξύ, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά όταν το γεύμα περιλαμβάνει θαλασσινά.

Παράλληλα, η κατανάλωση αρκετού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ ένας ήπιος περίπατος μετά το μεγάλο γεύμα μπορεί να βοηθήσει τόσο την πέψη όσο και τη ρύθμιση του σακχάρου. Ένα γρήγορο περπάτημα διάρκειας 30 έως 60 λεπτών, αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, προσφέρει επιπλέον οφέλη και για την καρδιαγγειακή υγεία.

Η ουσία είναι ότι το Πάσχα με διαβήτη δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από άγχος ή στερήσεις. Με μέτρο, σωστή οργάνωση και συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό ή τον διαιτολόγο, το γιορτινό τραπέζι μπορεί να παραμείνει απολαυστικό αλλά και ασφαλές.

