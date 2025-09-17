Δημοσιογράφος χαρακτήρισε «συγκινητικά» τα μηνύματα του δράστης της δολοφονίας Κερκ ΒΙΝΤΕΟ

Οι δηλώσεις του δημοσιογράφου του ABC News, Ματ Γκάτμαν, ο οποίος σε ζωντανή μετάδοση περιέγραψε ως «πολύ συγκινητικά» τα μηνύματα του Τάιλερ Ρόμπινσον, του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έχουν προκαλέσει κύμα σφοδρών αντιδράσεων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γιούτα την Τρίτη, ο Ματ Γκάτμαν παρουσίασε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τα sms που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον τρανς σύντροφό του λίγο πριν από το φονικό. «Ήταν πολύ συγκινητικά με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε», είπε, χαρακτηρίζοντάς τα «οικεία» και «γεμάτα τρυφερότητα», όπως αναφέρει η New York Post.

ABC News reporter Matt Gutman blasted for calling texts from Charlie Kirk assassination suspect Tyler Robinson ‘very touching’ https://t.co/QpNudO9KI9 pic.twitter.com/dAuf9dhWLV — New York Post (@nypost) September 16, 2025



Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος αποκαλούσε συνεχώς τον συγκάτοικό του «αγάπη μου» και έγραφε πως ήθελε να τον προστατεύσει, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με τις αρχές, έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του Κερκ και του πλήθους, ακόμη και παιδιών.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση κατακραυγή στα social media, με πολιτικούς και σχολιαστές να επιτίθενται στον ρεπόρτερ για τον «παράταιρο» και «συμπονετικό» τόνο του.

Legacy media in all its glory… https://t.co/J6Yow0Qz33 — Ron DeSantis (@RonDeSantis) September 16, 2025

«Legacy media στο μεγαλείο της», έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

«Τι ακριβώς είπατε;;;» αντέδρασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Μπανκς. Η Μέγκαν ΜακΚέιν αναρωτήθηκε αν «όλοι στο ABC έχουν τρελαθεί», ενώ ο παρουσιαστής του Fox News, Γουίλ Κέιν, σχολίασε πως τα ΜΜΕ είναι «θεμελιωδώς και ανεπανόρθωτα διαλυμένα».

Χιλιάδες χρήστες ζήτησαν την απόλυσή του, με αρκετά σχετικά tweets να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες likes.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



