«Διπλό» με «πεντάρα» για τις γυναίκες του Ατρόμητου

02 Νοέ. 2025 18:37
Pelop News

Μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση για τις γυναίκες του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων ο οποίος με πολύ καλή εμφάνιση, νίκησε εκτός έδρας με 5-1 τον ΑΟΠΚ Πατίστα,  για την 4η αγωνιστική της Β΄’  Εθνικής

Αυτή ήταν η 3η φετινή νίκη για την πατρινή ομάδα η οποία παραμένει στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας και δείχνει οτι φέτος θα είναι στους πρωταγωνιστές.

Κορυφαία ήταν η Πουρνιά που σημείωσε τρία γκολ (στο 4΄, στο 32΄ και στο 47΄), ένα γκολ η Φωτείνη στο  62΄ και ένα γκολ η Τσάμη στο 91΄

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά (79΄Μπερερή), Παπανικολοπουλου, Παπακυριαζή (54΄ Ακαρέπη), Μούκα, Μπαρλά, Συρμή (54΄ Φωτείνη), Λαζανά, Χόρου (79΄ Κουτρουμάνη), Τσάμη, Πουρνιά (80΄ Μπαλκάμου).

 

 
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
