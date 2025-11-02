«Διπλό» με «πεντάρα» για τις γυναίκες του Ατρόμητου

Μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση για τις γυναίκες του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων ο οποίος με πολύ καλή εμφάνιση, νίκησε εκτός έδρας με 5-1 τον ΑΟΠΚ Πατίστα, για την 4η αγωνιστική της Β΄’ Εθνικής

Αυτή ήταν η 3η φετινή νίκη για την πατρινή ομάδα η οποία παραμένει στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας και δείχνει οτι φέτος θα είναι στους πρωταγωνιστές.

Κορυφαία ήταν η Πουρνιά που σημείωσε τρία γκολ (στο 4΄, στο 32΄ και στο 47΄), ένα γκολ η Φωτείνη στο 62΄ και ένα γκολ η Τσάμη στο 91΄

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά (79΄Μπερερή), Παπανικολοπουλου, Παπακυριαζή (54΄ Ακαρέπη), Μούκα, Μπαρλά, Συρμή (54΄ Φωτείνη), Λαζανά, Χόρου (79΄ Κουτρουμάνη), Τσάμη, Πουρνιά (80΄ Μπαλκάμου).

