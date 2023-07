«Εμπόλεμη ζώνη» η Γαλλία: 45.000 αστυνομικοί στους δρόμους της χώρας – Συνεχίζονται τα επεισόδια μετά τον θάνατο του 17χρονου

Μαίνονται οι ταραχές στη Γαλλία, με τα επεισόδια να συνεχίζονται, μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στην Τρίτη.

Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, Παρασκευής προς Σάββατο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 καθώς η Γαλλία προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού αστυνομικού την Τρίτη.

Γαλλία: Τεθωρακισμένα της αστυνομίας στους δρόμους – Νεκρός 19χρονος, έπεσε από ταράτσα

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters. #FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/vYxLl0BeUI

Η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει διαδηλωτές από την Πλας ντε λα Κονκόρντ, την εμβληματική πλατεία του Παρισιού, σήμερα το βράδυ.

Γαλλία: Νεαρός διαδηλωτής έπεσε στο κενό από ταράτσα κτιρίου

«Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πλας ντε λα Κονκόρντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Με απόφαση Μακρόν στους δρόμους έχουν βγει τεθωρακισμένα για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών.

Κλιμακώνονται τα επεισόδια στη Γαλλία: Εκτός ελέγχου η κατάσταση, μπουκάρουν με κλεμμένα οχήματα σε καταστήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Επίσης έχουν σταματήσει τα δρομολόγια του τραμ και των λεωφορείων από τις 21.00 (22.00 ώρα Ελλάδας) ενώ ο δήμαρχος Μασσαλίας αποφάσισε την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων σήμερα, έπειτα από την χθεσινή νύχτα ταραχών σε ολόκληρη την Γαλλία. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταμάτησαν την κυκλοφορία τους στις 19.00 στην πόλη.

Γαλλία: Ποιος ήταν ο 17χρονος που σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικού και ο θάνατος του πυροδότησε τα επεισόδια στη χώρα

Νωρίτερα ο Μακρόν είχε ζητήσει την βοήθεια των social media για την αντιμετώπιση των επεισοδίων. Τόνισε ότι μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αρχές της Γαλλίας για να κατευνάσουν τα βίαια επεισόδια.

Όπως ανέφερε, αναμένει «αίσθημα ευθύνης» από τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ιδίως το Snapchat και το TikTok, μέσω αυτών οργανώνονται «βίαιες συγκεντρώσεις» και οι οποίες «προκαλούν επίσης μια μορφή μίμησης βίας, που οδηγεί νεότερους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα».

«Έχουμε μερικές φορές την αίσθηση ότι κάποιοι από αυτούς αναβιώνουν στο δρόμο τα βιντεοπαιχνίδια που τους έχουν δηλητηριάσει», τόνισε.

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα όταν έπεσε από τη στέγη ενός καταστήματος στη βορειοδυτική Γαλλία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, καθώς οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί αυξήθηκαν για τρίτη συνεχή νύχτα, σύμφωνα με πηγές.

Οι εκδοχές της αστυνομίας και της εισαγγελίας διίστανται ωστόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε “στο πλαίσιο μιας λεηλασίας” σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν “δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων”.

Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ανέβηκε μαζί με έναν άλλο νεαρό στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου, που έχει πολλά κλειστά καταστήματα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ.

Έπεσε από τη στέγη και αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας το πρωί. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τεγιέ.

“Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, εξηγεί ότι οι δύο τους ανέβηκαν στη στέγη γύρω στις 5 το πρωί για να προσπαθήσουν να μπουν στο κατάστημα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο, που δεν διευκρινίζεται, το οποίο φέρεται να είχαν αφήσει μέσα”, πρόσθεσε.

JUST IN: France is falling into utter chaos. Someone just drove into a shopping center and everyone is looting the store ⚠️⚠️⚠️

🔊 pic.twitter.com/Sb5FnG1F6j

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 30, 2023