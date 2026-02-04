«Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο», μαρτυρία για τη Λόρα από Έλληνα στη Γερμανία

Σχεδόν έναν μήνα κοντεύει η εξαφάνιση της Λόρσας και στη Γερμανία έχουν εστιάσει πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ήταν 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, να πάει στην Αθήνα με ταξί και από εκεί να ταξιδέψει αεροπορικώς για Φρανκφούρτη.

«Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων

Όπως έχει διαπιστωθεί, η Λόρα εξασφάλισε αεροπορικό εισιτήριο στην γερμανική εταιρεία Lufthansa προκειμένου να φύγει από την Ελλάδα και να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Γερμανία. Φαίνεται πως η ανήλικη είχε ένα καλοστημένο σχέδιο διαφυγής, για την εκτέλεση του οποίου οι αρχές δεν αποκλείουν να είχε κάποιου είδους βοήθεια. Η εξαφάνιση της 16χρονης έχει αποτελέσει αφορμή κινητοποιήσεων σε Πάτρα, Φρανκφούρτη και Αμβούργο, όπου έμενε για χρόνια το παιδί, προκειμένου να βρεθεί και να επιστρέψει στην οικογένειά της.

Η κάμερα της εκπομπής «Live News» βρέθηκε σε προάστιο του Αμβούργου, στη γειτονιά που μεγάλωσε η 16χρονη. Εκεί, δημοσιογράφοι κατάφεραν να μιλήσουν με γείτονες, γνωστούς και φίλους της οικογένειας της Λόρα.

Μάλιστα, ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας την 16χρονη να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. «Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα».

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί αλλά και παλιοί γείτονες της 16χρονης αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες. Αντιθέτως, οι γονείς της Λόρα εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους.

«Δύσκολος άνθρωπος ο πατέρας»

Στη γειτονιά, ο γιατρός πατέρας της Λόρα είπε πως φεύγει για το Αμβούργο. Στο εργασιακό του περιβάλλον ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία, από όπου κατάγεται, όμως τελικά βρέθηκε να αγοράζει ένα σπίτι 290 τετραγωνικών στο Ρίο στην Ελλάδα. Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται, ενώ δεν είχε σχέσεις με ετεροθαλή αδελφό της, ο οποίος την περνά σχεδόν 20 χρόνια και ζει στην Γερμανία.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Γειτόνισσά της οικογένειας, μίλησε για τον πατέρα της Λόρα περιγράφοντας: «Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Κάποιοι είπανε ‘ποιος ξέρει με τι ασχολείται’, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

Σε ερώτηση για το πώς ήταν η μητέρα της, η γειτόνισσα απάντησε: «Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».

Οι γονείς της Λόρα δήλωσαν στις Αρχές ότι έχουν ειδοποιήσει φίλους και γνωστούς στο Αμβούργο και γι’ αυτό δεν πάνε και οι ίδιοι στη Γερμανία.

«Αναφέρθηκε ότι ο πατέρας ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι “πήγε η κόρη μου στην Φρανκφούρτη διότι ανακάλυψα από την εταιρεία, τη Lufthansa, τους τηλεφώνησα και μας είπαν ότι έχει πετάξει για Φρανκφούρτη”. Η Αστυνομία λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. (…) Ενημέρωσαν τον πατέρα. ‘Έχετε άνθρωπο στη Φρανκφούρτη όπου μπορεί να πήγε η κόρη σας;” Και απάντησαν αυτοί “όχι, δεν έχουμε άνθρωπο στην Φρανκφούρτη”. Συνεχίζονται οι προσπάθειες με τη γερμανική Αστυνομία, εξετάζονται διάφορα σενάρια», είπε για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η ουκρανή ηθοποιός και οι ομοιότητες με την εξαφάνιση

«Ιρίνα Μέλνικ», είναι το όνομα που εμφανίζεται ως αποδέκτης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τη διαφυγή της 16χρονης Λόρα από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη, το οποίο ίσως δώσει πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση της εξαφάνισης της.

Το κρυπτογραφημένο e-mail της συνδρομητικής ελβετικής εταιρίας είχε αποστολέα το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, ενώ ως αποδέκτης αναφέρεται η Ιρίνα Μέλνικ, όνομα που ανήκει σε γνωστή Ουκρανή ηθοποιό.

Ίσως όχι συμπτωματικά, η ελβετική υπηρεσία που χρησιμοποίησε η Λόρα για να το εισιτήριό της, χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων στον χρόνο που ορίζει ο ίδιος ο χρήστης. Σύμφωνα με ειδικούς, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάκτηση των στοιχείων αυτών ακόμα και με εισαγγελική παρέμβαση.

Η επιλογή της Λόρα να χρησιμοποιήσει το όνομα της Ιρίνα Μέλνικ στο εισιτήριό της είτε είναι συμβολική είτε αντιγραφή των ταινιών της, πάντως μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με ορισμένες πηγές.

Ποια είναι η Ιρίνα Μέλνικ

Συμπρωταγωνίστησε σε πολλές ουκρανικές και ρωσικές ταινίες και σειρές, που μάλιστα γνώρισαν διεθνή επιτυχία. Οι σειρές και οι ρόλοι που υποδύθηκε αποτελούν απίστευτες συμπτώσεις με την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης. Ακόμη και αυτά αναμένεται να εξεταστούν, αφού η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις πραγματεύεται και η αστυνομική σειρά «Sniffer», στην οποία πάλι εμφανίζεται η Ιρίνα Μέλνικ. Σε ορισμένα επεισόδια, χάκερς σβήνουν ηλεκτρονικά ίχνη, καταστρέφουν σκληρούς δίσκους, διαγράφουν mails ή μηνύματα καταγραφής. Εικόνες που μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Λόρα.

