Έκανε εργασίες με τροχό, «έφαγε» 18 μήνες για τη μεγάλη φωτιά στη Λέσβο

Στη Λέσβο ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρίσα στις 4 Σεπτεμβρίου κρίθηκε σήμερα (22.09.2025) ο 20χρονος που είχε συλληφθεί.

Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!

Η μεγάλη φωτιά στη Λέσβο σε δασική έκταση στη θέση Βρίσα είχε ξεσπάσει όταν ο 20χρονος έκανε εργασίες με τροχό σε αγρόκτημα.

Αποτέλεσμα ήταν οι σπίθες του τροχού να προκαλέσουν την πυρκαγιά, η οποία έκαψε εκατοντάδες στρέμματα δάσους και τουλάχιστον 50 χωράφια με ελιές. Επιπλέον, στις φλόγες βρήκαν τραγικό θάνατο και κοπάδια ζώων που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή της νότιας Λέσβου.

Όπως έγραψε το stonisi.gr, τη Δευτέρα ο νεαρός κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την απόφαση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της έφεσης που υπέβαλε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



