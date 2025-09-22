Έκανε εργασίες με τροχό, «έφαγε» 18 μήνες για τη μεγάλη φωτιά στη Λέσβο

Κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια

Έκανε εργασίες με τροχό, «έφαγε» 18 μήνες για τη μεγάλη φωτιά στη Λέσβο
22 Σεπ. 2025 17:45
Pelop News

Στη Λέσβο ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρίσα στις 4 Σεπτεμβρίου κρίθηκε σήμερα (22.09.2025) ο 20χρονος που είχε συλληφθεί.

Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!

Η μεγάλη φωτιά στη Λέσβο σε δασική έκταση στη θέση Βρίσα είχε ξεσπάσει όταν ο 20χρονος έκανε εργασίες με τροχό σε αγρόκτημα.

Αποτέλεσμα ήταν οι σπίθες του τροχού να προκαλέσουν την πυρκαγιά, η οποία έκαψε εκατοντάδες στρέμματα δάσους και τουλάχιστον 50 χωράφια με ελιές. Επιπλέον, στις φλόγες βρήκαν τραγικό θάνατο και κοπάδια ζώων που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή της νότιας Λέσβου.

Όπως έγραψε το stonisi.gr, τη Δευτέρα ο νεαρός κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την απόφαση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της έφεσης που υπέβαλε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ