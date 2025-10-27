Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: «Πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εξέδωσε ανακοίνωση και κάλεσε τα μέλη της σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση:

Το τελευταίο διάστημα ο υπουργός εμπορίου της υγείας και η κυβέρνηση περιδιαβαίνουν τα νοσοκομεία και τα ΜΜΕ διαφημίζοντας δήθεν την ενίσχυση του ΕΣΥ, ωστόσο η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Μόνο την τελευταία πενταετία μετράμε 5000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς στο ΕΣΥ, πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το τελευταίο αναδεικνύεται και από τα στοιχεία πως ένας στους πέντε συμπολίτες μας δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Αντί λοιπόν για την ενίσχυση του ΕΣΥ, η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από όλες τις προηγούμενες ενισχύει την εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων που το πρωί παρουσιάζουν ράντζα της ντροπής όπως στο Αττικό ή στα νοσοκομεία της πόλης μας μετά από κάθε μεγάλη εφημερία, αναμονές πολλών μηνών για ένα χειρουργείο ή μια διαγνωστική εξέταση και το απόγευμα επί πληρωμή υπηρεσίες υγείας για αυτούς που έχουν λίγα χρήματα στην άκρη.

Στην περιοχή μας η κατάσταση των δομών υγείας δεν ξεφεύγει από τη μεγάλη εικόνα

• Δύο νοσοκομεία κλειστά από το 2015 με αποτέλεσμα να στερείται ο Πατραϊκός λαός και όχι μόνο πολύτιμες υπηρεσίες μιας και στο ΓΝ Πατρών δεν μπορούν να στεγαστούν λόγω έλλειψης χώρου κλινικές όπως η ψυχιατρική(αν και περιλαμβανόταν στο οργανόγραμμα)

• Κενά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στους ιατρούς φτάνουν το 1/3 των οργανικών θέσεων με λιγοστές προκηρύξεις

• Κλειστές χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία της περιοχής. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν διενεργηθεί μόλις 125 απογευματινά χειρουργεία στο ΠΓΝΠ (που υποτίθεται θα εξάλειφαν τη λίστα), εν αντιθέσει με τα 2667 πρωινά στις οκτώ ανοικτές χειρουργικές αίθουσες. Κατ’ αντιστοιχία, μόνο στο ΠΓΝΠ θα μπορούσαν να διενεργούνται περίπου 2000 επί πλέον δωρεάν πρωινά χειρουργεία αν άνοιγαν οι τέσσερις κλειστές αίθουσες (1/3) με το κατάλληλο προσωπικό εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της περιοχής και μειώνοντας πραγματικά τις τεράστιες λίστες που έχουν συσσωρευτεί

• Ψυχική υγεία σε διάλυση με τη μοναδική ψυχιατρική κλινική του νομού να (υπο)λειτουργεί σε μόνιμη βάση με δέκα και πλέον ράντζα και με μόνο μία κινητή μονάδα για όλο το νομό τη στιγμή που σύμφωνα με τις ανάγκες θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις

• Ογκολογικοί ασθενείς να παραμένουν στην αναμονή για μήνες για ένα ραντεβού ακτινοθεραπείας μετά τη βλάβη προ έτους(!) στον γραμμικό επιταχυντή του ΓΝ Πατρών. Το πρόβλημα γι’ αυτή την ευαίσθητη ομάδα ασθενών διογκώνεται μιας και τα ογκολογικά τμήματα των δύο νοσοκομείων είναι αποψιλωμένα με λιγοστό προσωπικό καλύπτοντας τέσσερις νομούς (Αχαϊα,Ηλεία,Αιτωλοακαρνανία και Ιόνια νησιά) χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία ογκολογικής κλινικής

• Πρωτοβάθμια φροντίδα αποδεκατισμένη με γιατρούς να ακροβατούν μεταξύ προσωπικού ιατρού, εφημερίας στο κέντρο υγείας και κάλυψης των κενών στα νοσοκομεία χωρίς καν να υπάρχει οργανόγραμμα

• Δημόσιες δομές αποκατάστασης ανύπαρκτες με τη μόνη δημόσια δομή της περιοχής κλειστού τύπου ,αυτή του ΠΓΝΠ, να λειτουργεί μόνο με 8 κλίνες αντί για 21(σε πλήρη ανάπτυξη) λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και άλλες έντεκα δημόσιες δομές στη Δυτική Ελλάδα να λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάση ή και να παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού

• Μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού εδώ και μια πενταετία σε Πύργο, Άρτα, Ιόνια νησιά με το μανδύα των έκτακτων αναγκών αντί για μόνιμες μαζικές προσλήψεις με αποτέλεσμα εκατοντάδες παραιτήσεις από το 2020 και έπειτα. Χαρακτηριστικά ,σύμφωνα με στοιχεία, από την Πάτρα την τελευταία 5ετία έχουν φύγει στο εξωτερικό 402 ιατροί ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί άλλοι 68 και 31 έχουν παραιτηθεί από το ΕΣΥ!

Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαφημίζει το υπουργείο υγείας. Αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών για άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων και μαζικές μόνιμες προσλήψεις ,κυβέρνηση και υπουργείο απαντούν φέρνοντας τα ΜΑΤ .

Είναι πρόκληση να δίνονται φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις ,στις τράπεζες, να δαπανώνται τεράστια ποσά (30 δις τα επόμενα χρόνια) για πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας και την ίδια στιγμή να είναι καθηλωμένοι από το 2011 οι μισθοί των υγειονομικών. Οι αυξήσεις-ψίχουλα που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τους πάνω από 5 μισθούς που έχουν χάσει οι νοσοκομειακοί γιατροί τα τελευταία 15 χρόνια, τα πενιχρά ωρομίσθια εφημερίας για τους ειδικευόμενους γιατρούς, αλλά και να τις αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες. Την ίδια στιγμή μάλιστα ετοιμάζονται συγχωνεύσεις και κλείσιμο δομών με τα νέα οργανογράμματα!

Μιζέρια λοιπόν δεν είναι να μη δεχόμαστε κακοπληρωμένους υγειονομικούς που θα παραιτούνται από την εξουθένωση! Δε συνηθίζουμε τις εικόνες ντροπής με τους ασθενείς στα ράντζα, τις υποστελεχωμένες δομές! Μιζέρια είναι να την αποδεχόμαστε!

Δεν πτοούμαστε ούτε από την προσπάθεια τρομοκράτησης του υπουργείου για να καταστείλει τα δίκαια αιτήματά μας.

Καλούμε σε συντονισμό τα σωματεία υγειονομικών και εργαζόμενων, τους συλλόγους ασθενών για κοινό βηματισμό εν όψει της διήμερης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ για τις 6 και 7 Νοέμβρη!

Οργανώνουμε τη δράση με συνελεύσεις στα νοσοκομεία!

Καλούμε σε επί μέρους πρωινές κινητοποιήσεις στις 6 Νοέμβρη στα νοσοκομεία ΠΓΝΠ ,ΓΝ Πατρών και Αιγίου και απογευματινό συλλαλητήριο στην Πάτρα την ίδια μέρα!

Στις 7 Νοέμβρη συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΟΕΝΓΕ στο Υπουργείο Υγείας στις 12.00!

