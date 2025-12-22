Εντυπωσιακή φωταγώγηση του γιγάντιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στο φαράγγι Σαμαριάς

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ελλάδα, ύψους 45 μέτρων, φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, στον Ομαλό Χανίων.

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21/12, φωτίζοντας το δάσος και δημιουργώντας μαγευτικό θέαμα μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι απόλαυσαν δραστηριότητες, φαγητό, ποτό και μουσική σε ειδικά διαμορφωμένο stage, συμβάλλοντας σε ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Το εντυπωσιακό δέντρο, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Κρήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



