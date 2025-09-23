Επίδομα 250 ευρώ – Συνταξιούχοι: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι το χάνουν

Το επίδομα των 250 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2025 σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, σύμφωνα με τον ν. 5217/2025. Παράλληλα, χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός λόγω ηλικίας ή εισοδηματικών κριτηρίων.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 € καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του αντίστοιχου έτους.

Ηλικιακό κριτήριο για το 2025:

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 € για άγαμο και 26.000 € για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 € για άγαμο και 300.000 € για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα των 250 € καταβάλλεται επίσης σε:

Συνταξιούχους αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ (Σεπτέμβριος 2025).

Δικαιούχους συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων, προνοιακών παροχών ατόμων με αναπηρία, επιδομάτων νόσου και ανικανότητας του Δημοσίου, εξωιδρυματικών επιδομάτων και συντάξεων αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος.

Άτομα με αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής.

Ανάδοχους γονείς ατόμων σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.

Σημαντικό: Όσοι εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων λαμβάνουν το επίδομα μόνο για μία από αυτές.

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο

Το επίδομα δεν φορολογείται, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Ποιοι χάνουν το επίδομα λόγω ηλικίας ή εισοδήματος

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για τον Ιούνιο 2025:

Από τους 2.507.298 συνταξιούχους, 482.243 (χήρες, ορφανά, σύζυγοι κ.λπ.) είναι κάτω των 65 ετών και δεν θα λάβουν το επίδομα.

Χάνουν επίσης: Συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά ή με εισόδημα από εργασία. Όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024. Συνταξιούχοι με πρόωρη κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025. Μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ και επιδόματος τέκνων (αν και είχαν λάβει παλαιότερα το αντίστοιχο επίδομα).



Εξαίρεση: Όλοι οι συνταξιούχοι ΑμΕΑ θα λάβουν το επίδομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

