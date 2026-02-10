Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή νέων αιτήσεων επιδόματος παιδιού Α21 για το έτος 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2026.

Για τα ανήλικα παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ο ΟΠΕΚΑ απαιτεί επαρκή φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Συγκεκριμένα:

Βασικές προϋποθέσεις φοίτησης για το 2026

Τα παιδιά πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026. Πρέπει να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους μέχρι 30 Ιουνίου 2026, δηλαδή να μην υποχρεωθούν σε επανάληψη τάξης λόγω υπερβολικού αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Μέχρι 30/6/2026 απαιτείται η τήρηση της προϋπόθεσης εγγραφής (α).

απαιτείται η τήρηση της προϋπόθεσης εγγραφής (α). Από 1/7/2026 έως 31/12/2026 πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις (εγγραφή + επαρκής φοίτηση).

Διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων φοίτησης

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν στην καρτέλα «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου»:

Όνομα σχολικής μονάδας

Τάξη

Αριθμό μητρώου μαθητή/μαθήτριας

Εάν η ηλεκτρονική διασταύρωση είναι επιτυχής, η αίτηση προχωρά κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν τα στοιχεία, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και απαιτείται επίσυνηψη:

Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης για το σχολικό έτος 2025-2026, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

ή τον της σχολικής μονάδας Σε περίπτωση που το παιδί έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο): Απολυτήριο Γυμνασίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης

Για παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο: βεβαίωση φοίτησης Λυκείου ή Απολυτήριο Γυμνασίου

Ποσά επιδόματος παιδιού 2026

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία (υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμο εισόδημα).

Εισοδηματική

κατηγορία Ισοδύναμο εισόδημα Επίδομα

ανά παιδί/ μήνα Παραδείγματα οικογενειών (μηνιαίο επίδομα) Α Έως 6.000 € 70 € 2 παιδιά → 140 € 3 παιδιά → 280 € Μονογον. 3 παιδιά → 280 € Β 6.001 – 12.000 € 42 € 2 παιδιά → 84 € Γ 12.001 – 15.000 € 28 € 2 παιδιά → 56 € 1 παιδί → 28 € Δ Πάνω από 15.000 € 14 € —

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 2026:

Οικογένεια 2 γονέων + 2 παιδιά, εισόδημα 12.000 € → Α κατηγορία → 140 €/μήνα

→ 140 €/μήνα Οικογένεια 2 γονέων + 3 παιδιά, εισόδημα 13.000 € → Α κατηγορία → 280 €/μήνα

→ 280 €/μήνα Οικογένεια 2 γονέων + 2 παιδιά, εισόδημα 18.800 € → Β κατηγορία → 84 €/μήνα

→ 84 €/μήνα Οικογένεια 2 γονέων + 2 παιδιά, εισόδημα 28.000 € → Γ κατηγορία → 56 €/μήνα

→ 56 €/μήνα Μονογονεϊκή με 2 παιδιά, εισόδημα 10.500 € → Α κατηγορία → 140 €/μήνα

→ 140 €/μήνα Μονογονεϊκή με 1 παιδί, εισόδημα 9.000 € → Α κατηγορία → 70 €/μήνα

