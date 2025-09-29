Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού ανοίγει αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8 το πρωί, για την υποβολή αιτήσεων, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται τόσο νέες αιτήσεις όσο και τροποποιήσεις σε ήδη υφιστάμενες. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων www.idika.gr ή www.opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ύψος του επιδόματος θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις χορήγησης περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης. Στην αίτηση Α21 είναι υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου του μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Όσες αποθηκευτούν προσωρινά δεν λαμβάνονται υπόψη.

