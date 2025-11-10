Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης, από σήμερα οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για το επίδομα θέρμανσης, θα έχουν περιθώριο έως τις 5/12/2025 για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, που αφορούν μόνο στις κύριες κατοικίες τους και όχι τις δευτερεύουσες ή τις εξοχικές, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θα καταβληθεί έως το τέλος Μαΐου, με την συνολική επιδότηση να φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα, προθεσμία αιτήσεων έως 5 Δεκεμβρίου, πότε θα καταβληθεί η προκαταβολή

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όσα νοικοκυριά καταναλώνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ηλεκτρική ενέργεια θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα.

Εισοδηματικά κριτήρια

Να σημειωθεί ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κλιματικός συντελεστής

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία..

Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Πάπιγκο και η Κοζάνη το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Μέτσοβο το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

-Πώς μπορώ να λάβω όλη την επιδότηση;

Το ποσό της δαπάνης πρέπει να είναι ίσιο ή να ξεπερνάει το διπλάσιο της επιδότησης.

-Τι γίνεται σε διαφορετική περίπτωση;

Δεν χάνεται το σύνολο της επιδότησης αλλά περιορίζεται στο μισό της δαπάνης

-Ποιο είναι το ποσό της προκαταβολής;

Ο νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% και οι περσινοί το 60%

-Πότε δίνεται η προκαταβολή;

Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου η 1η δόση και τις 30 Μαΐου η 2η.

-Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες;

Αίτηση από τον διαχειριστή και ακολουθούν τα διαμερίσματα

-Η επιδότηση για το ρεύμα συμψηφίζεται στο τιμολόγιο ρεύματος;

Όχι

-Δικαιούνται επίδομα όσοι είναι κάτοχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Όχι

-Ποιους μήνες αφορά το επίδομα;

Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

Καυσόξυλα από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Μαρτίου

-Πόσες κιλοβατώρες θα πρέπει να καταναλώσει ένα νοικοκυριό για να λάβει το επίδομα θέρμανσης;

Δεν υπάρχει όριο στην κατανάλωση.

Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Απαιτείται είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και συμπλήρωση των εξής στοιχείων:

-ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο αιτούντος

-Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

-Είδος κατοικίας (μονοκατοικία ή διαμέρισμα)

-Αριθμός παροχής ρεύματος

-Διεύθυνση κατοικίας και είδος κατοχής (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη)

-Είδος καυσίμου

-IBAN λογαριασμού για την πίστωση του ποσού

Η φετινή έκδοση της πλατφόρμας myΘέρμανση περιλαμβάνει νέα φίλτρα διασταύρωσης στοιχείων, που ελέγχουν αυτόματα τα φορολογικά δεδομένα, τους λογαριασμούς και τα παραστατικά αγοράς, προκειμένου να μειωθούν καθυστερήσεις και σφάλματα στις εκκαθαρίσεις.

