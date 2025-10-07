Έβρος: Η σύλληψης 13 Τούρκων με τα 147 όπλα!

Οι συνοριοφύλακες διέταξαν τους δράστες να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά

Έβρος: Η σύλληψης 13 Τούρκων με τα 147 όπλα!
07 Οκτ. 2025 21:49
Pelop News

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων, η οποία εντόπισε τους 13 Τούρκους με τα εκατοντάδες όπλα σε περιοχή του Έβρου.

Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην πορεία για την Παλαιστίνη

Αρχικά, οι συνοριοφύλακες διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 910 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε απόψε (07.10.2025) ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν προς την ομάδα, όπου και συλλαμβάνονται.

Οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4.10.25) στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Μάλιστα, είχαν μαζί τους και ένα μωρό.

Οι συλληφθέντες εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως στην Τουρκία τους έδωσαν τους σάκους να τους μεταφέρουν σε ελληνικό έδαφος χωρίς να γνωρίζουν κάτι περισσότερο.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, έλαβαν προθεσμία, οι μισοί για την Τρίτη και οι υπόλοιποι για την Τετάρτη, ώστε να απολογηθούν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 Αθήνα: Έκρηξη σε γνωστό μαγαζί στην Μιχαλακοπούλου
22:32 «Τους παρακαλούσα, μη με χτυπάτε άλλο» ληστεία και ξυλοδαρμός γιαγιάς για 100 ευρώ! ΦΩΤΟ
22:23 Η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο 4,2 εκατ. ευρώ!
22:17 Μέση Ανατολή: Οι εύθραυστες ισορροπίες δύο χρόνια μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συμμαχίες και ο Νετανιάχου
22:10 Ο Εμμανουέλ Μακρόν συμβουλεύτηκε τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας πριν από πιθανή διάλυση
22:00 Νέοι κανόνες στην εργασία – Το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές
21:49 Έβρος: Η σύλληψης 13 Τούρκων με τα 147 όπλα!
21:39 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 36 εκατ. ευρώ!
21:35 Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην πορεία για την Παλαιστίνη
21:21 Πάτρα: Ληστεία σε 7 λεπτά στο Πλατάνι με τον σκύλο «δολοφόνο» να γίνεται γατάκι!
21:10 Στη Γερμανία ανακρίνονται τα δυο θετά παιδιά της δημάρχου που χαροπαλεύει μετά τις 13 μαχαιριές
21:06 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο BCL, 89-83 τη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
21:00 Θανάσης Φραγκούλιας: Σπούδασε μαθηματικός και έγινε… κτηνοτρόφος στη Λακκόπετρα – Οι δυσκολίες με την ευλογιά
20:49 Μαρτίνης: Το Νόμπελ Φυσικής στον Ελληνοαμερικανό επιστήμονα της κβαντικής φυσικής
20:42 Ο Πάνος Ρούτσι σταματάει την απεργία πείνας! Δεκτά όλα τα αιτήματά του
20:36 «Σαν χαζοβιόλης Βασίλης Μπισμπίκης, τον εκμεταλλεύτηκαν, η Βανδή δεν πρέπει να πάει στο δικαστήριο», όλα όσα είπε ο Λιάγκας
20:26 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα
20:17 «Έχουν περάσει 5,5 χρόνια από το θάνατο της Δώρας μας, εγκαταλείφθηκε στην ανάνηψη», η δίκη ξεκινά στην Πάτρα
20:05 LIVE: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
20:00 Το μιούζικαλ «CATS» επιστρέφει στην Ελλάδα – Οι «Γάτες» επιστρέφουν δυναμικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ