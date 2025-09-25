Φάμελλος από την Κοκκινιά: «Ο αγώνας για Ελευθερία και Δημοκρατία είναι διαρκής»

«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες της Κοκκινιάς, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Αντίστασης, που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στη ναζιστική θηριωδία και έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χθες το βράδυ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από την εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μαρτυρικό Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η θυσία των αγωνιστών της Κοκκινιάς αποτελεί διαρκή υπενθύμιση πως ο αγώνας για Ελευθερία και Δημοκρατία απαιτεί θυσίες. «Απέναντι στους ναζί, απέναντι στον φασισμό. Μας θυμίζουν ότι ο αγώνας είναι συνεχής και έτσι η Κοκκινιά έγινε σύμβολο. Σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, επισήμανε: «Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται».

