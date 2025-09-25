Φάμελλος από την Κοκκινιά: «Ο αγώνας για Ελευθερία και Δημοκρατία είναι διαρκής»

Στην εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσμένους του Μπλόκου της Κοκκινιάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε την ανάγκη συνέχισης του αγώνα ενάντια στον φασισμό και υπέρ της Δημοκρατίας.

Φάμελλος από την Κοκκινιά: «Ο αγώνας για Ελευθερία και Δημοκρατία είναι διαρκής»
25 Σεπ. 2025 11:47
Pelop News

«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες της Κοκκινιάς, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Αντίστασης, που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στη ναζιστική θηριωδία και έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χθες το βράδυ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από την εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μαρτυρικό Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η θυσία των αγωνιστών της Κοκκινιάς αποτελεί διαρκή υπενθύμιση πως ο αγώνας για Ελευθερία και Δημοκρατία απαιτεί θυσίες. «Απέναντι στους ναζί, απέναντι στον φασισμό. Μας θυμίζουν ότι ο αγώνας είναι συνεχής και έτσι η Κοκκινιά έγινε σύμβολο. Σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, επισήμανε: «Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ