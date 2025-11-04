Γαρυφαλλιά: Πέντε χρόνια μετά, ο δολοφόνος ζητά ελαφρυντικά – «Ήξερε 100% τι έκανε», λέει η μητέρα

Στο Εφετείο της Σύρου συζητείται σήμερα η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της στη Φολέγανδρο, όταν ο σύντροφός της της αφαίρεσε τη ζωή το καλοκαίρι του 2021. Ο δράστης, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ζητά πλέον την αναγνώριση ελαφρυντικών — αίτημα που φέρνει ξανά την οικογένεια ενώπιον του τραγικού συμβάντος.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, θα παραστεί στην αίθουσα και ζητά την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία: «Αυτός ο άνθρωπος ήξερε 100% τι έκανε», δηλώνει, απαιτώντας ισόβια κάθειρξη και εκφράζοντας την οργή της επειδή, όπως υποστηρίζει, ο δράστης δεν έχει επιδείξει ούτε ίχνος μεταμέλειας ούτε έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Η οικογένεια, που θα ζήσει ξανά τη διαδικασία, έχει επιφορτιστεί με το βαρύ φορτίο της επαναφοράς του τραύματος και της δημόσιας αντιπαράθεσης για τα ζητήματα των ελαφρυντικών.

Στην πρώτη δίκη, οι ισχυρισμοί περί μειωμένου καταλογισμού του δράστη δεν έπεισαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο· σήμερα όμως η έφεση ανοίγει τον δρόμο για να εξεταστεί εκ νέου κατά πόσο συντρέχουν νομικά κριτήρια για ελαφρυντικά. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονα συναισθήματα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην οικογένεια του θύματος, που ζητά να επιβεβαιωθεί η πρωτόδικη καταδίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς ελαφρυντικά.

Το ζήτημα εγείρει ευρύτερες συζητήσεις για τη θέση της βίας κατά των γυναικών στη Δικαιοσύνη και την κοινωνία, καθώς και για τη χρήση των νομικών ελαφρυντικών σε υποθέσεις γυναικοκτονιών. Η απόφαση του Εφετείου θα κρίνει όχι μόνο το ένστικτο απονομής δικαιοσύνης για την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, αλλά και θα στείλει μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα διαχειρίζεται ανάλογες υποθέσεις.





