Γεωργιάδης: Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες

«Η Ελλάδα είναι πλέον χώρα φιλική προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Όχι, όμως η πιο φιλική ακόμη. Θα γίνει η πιο φιλική με τις νέες μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχεδιάσει για τη δεύτερη θητεία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο Greek House Davos 2023 Annual Meeting με θέμα «Strategic Investments, demonstrating Resilience in times of Global Uncertainly, navigating the path ahead» ενώ τόνισε ότι «μέχρι τις εκλογές, πρόκειται να ανακοινωθούν νέες πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι το 2021 και το 2022 η Ελλάδα πέτυχε ρεκόρ όλων των εποχών στις ξένες άμεσες επενδύσεις και ότι φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι το 2023 να επιτευχθεί τρίτο διαδοχικό ιστορικό ρεκόρ. «Οι θετικές ειδήσεις στην αρχή του έτους προϊδεάζουν ότι θα επιτευχθεί και φέτος νέο ρεκόρ όλων των εποχών στις ξένες άμεσες επενδύσεις» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Χάρις στο τριπλό ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών και τουριστικών εισπράξεων, το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι άνω του 6% – τον υπολογίζω στο 6,2%. Και το 2023 πιστεύω ότι η οικονομία, στο σύνολο της Ευρώπης, θα πάει καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Δεν σας κρύβω ότι αρχικά ήμουν κι εγώ απαισιόδοξος για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2023. Όμως, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό που οφείλεται προφανώς και στην αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και ιδίως του φυσικού αερίου. Ο χειμώνας ήταν μέχρι τώρα πολύ πιο ήπιος, όλες οι χώρες έχουν επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου, ενώ προστίθενται συνεχώς νέες πηγές εφοδιασμού εκτός της Ρωσίας. ‘Άρα, ελπίζω και πιστεύω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν στο καθοδικό σπιράλ, όπως πιστεύω ότι το 2023 θα πάει καλύτερα και η ευρωπαϊκή οικονομία. Το ίδιο πιστεύω και για την ελληνική οικονομία, για το ρυθμό ανάπτυξης της οποίας το 2023 προβλέπουμε στον προϋπολογισμό 1,8%, τρεις φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. ‘Άλλωστε, και τα προηγούμενα χρόνια η πορεία της ελληνικής οικονομίας ήταν καλύτερη των αρχικών προβλέψεων».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι, αναμφίβολα, σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύσεων και πρόσθεσε ότι το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης προς τους επενδυτές είναι ότι «σεβόμαστε το χρόνο και τα χρήματά σας κι είμαστε εδώ να επιλύουμε προβλήματα». Επιπλέον σημείωσε: «πάντα θα ανακύπτουν προβλήματα διότι είναι σχεδόν απίθανο να προχωρά μια επένδυση και να μην συναντήσει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που εμείς ως Κυβέρνηση διαβεβαιώνουμε είναι ότι όταν ανακύπτει πρόβλημα, εμείς ερχόμαστε με καλή πίστη να το επιλύσουμε».

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η Ελλάδα έχει βρεθεί στο ραντάρ της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Ενδεικτικά ανέφερε ότι Pfizer, Microsoft, Digital Realty, Amazon Web Services, Google, Teamviewer έχουν επιλέξει τη χώρα μας για τις επενδύσεις τους και σημείωσε ότι, παράλληλα, αναγεννιέται κι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία ενώ επενδύσεις προχωρούν και σε άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως σε τουρισμό, κτηματαγορά και στην ενέργεια.

Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα

«Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Η κρίση κατέστησε πιο ελκυστικές τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αφού έγιναν οικονομικά πιο συμφέρουσες. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα φυσικά της πλεονεκτήματα σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, επιταχύναμε σημαντικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες κι έτσι πλέον θα επιτύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει για παραγωγή ενέργειας 20 GW από ΑΠΕ έξι χρόνια νωρίτερα, στα μέσα του 2024 αντί του 2030 που προβλέπαμε αρχικά. Οι προσδοκίες μας τώρα είναι το 2030 η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ να ανέλθει στα 30 GW.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο φυσικού αερίου τροφοδοτώντας την ευρωπαϊκή αγορά με LNG. Προς αυτήν την κατεύθυνση προχωρούν σημαντικές επενδύσεις σε FSRU. Ταυτόχρονα, προχωρούμε την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Βόρεια Αφρική».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Η Ελλάδα μπορεί να μεταμορφωθεί στο άμεσο μέλλον. Για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να γίνει για την Ευρώπη ότι είναι η Φλόριντα για τις ΗΠΑ προσελκύοντας ψηφιακούς νομάδες, εργαζόμενους που θα δουλεύουν από την Ελλάδα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Οι νέες τεχνολογίες, τα φορολογικά κίνητρα σε συνδυασμό με τη σταθερότητα και την ασφάλεια που παρέχει η χώρα και τα φυσικά της πλεονεκτήματα, καθιστούν την Ελλάδα εξαιρετικά ελκυστική κι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα μεταμορφωθεί τα επόμενα χρόνια».