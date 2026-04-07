Γερμανία: Τα τεμένη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι χριστιανικοί ναοί μειώνονται

Στη Γερμανία πληθαίνουν τα τζαμιά Επίσης, κατασκευάζονται όλο και περισσότερα μουσουλμανικά τεμένη. Μάλιστα απαντώντας γραπτώς σε σχετικό ερώτημα της DW, η Τουρκική Ισλαμική Ένωση (DITIB) αναφέρει ότι «τον τελευταίο χρόνο έχουν ολοκληρωθεί τα τεμένη στις πόλεις Βόρντε, Κόρνβεστχαϊμ και Κένγκεν», ενώ έγιναν εργασίες θεμελίωσης για οικοδόμηση τζαμιού στο Γκίσεν και στο Βίλιχ.

Στην DITIB ανήκουν συνολικά 862 κοινότητες μουσουλμανικών τεμενών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια στη δημοσιότητα. Υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) της Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της υπάγεται στον Τούρκο πρόεδρο. Ορισμένα από τα νέα κτίσματα καθυστερούν να ολοκληρωθούν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην πόλη του Κρέφελντ, όπου οικοδομείται εδώ και πολλά χρόνια το τρίτο σε μέγεθος μουσουλμανικό τέμενος σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Νέα τεμένη ανοίγει κάθε τόσο στη Γερμανία και η κοινότητα Αχμαντίγια, θρησκευτική μειονότητα του Πακιστάν, η οποία υφίσταται συστηματικές διώξεις εκεί. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι πιο «ανοιχτή» ως κοινότητα, ενώ χρησιμοποιεί τη γερμανική γλώσσα πιο πολύ από την DITIB. Ο εκπρόσωπος των Αχμαντίγια, Σουλεϊμάν Μαλίκ, δηλώνει στην DW ότι το τελευταίο τέμενος της κοινότητας εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο στην Ερφούρτη, πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας. Είχε προηγηθεί άλλο τέμενος στην πόλη Νόρντχορν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για ένα ακόμη τζαμί στο Χούζουμ της Βόρειας Θάλασσας.

Στην Ερφούρτη εκδηλώθηκαν απειλές, ακόμη και επιθέσεις όταν ολοκληρώθηκε ο σκελετός του κτιρίου. Σήμερα γίνονται ξεναγήσεις στον χώρο του τεμένους, σχεδόν καθημερινά, για ομάδες μαθητών ή και συνταξιούχων. Οι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημειώνει ο Σουλεϊμάν Μαλίκ.

Ιουδαϊκή Ακαδημία και νέες Συναγωγές

Νέους χώρους λατρείας εγκαινιάζουν και οι εβραϊκές κοινότητες της Γερμανίας. Συναγωγές άνοιξαν το 2023 στο Μαγδεμβούργο και το 2024 στο Πότσνταμ, θα ακολουθήσει μία ακόμη στο Ερλάνγκεν, ενώ επεκτείνεται μία Συναγωγή στο Βερολίνο. Τα δικά τους σχέδια ετοιμάζουν και κάποιες «φιλελεύθερες» εβραϊκές κοινότητες, ιδιαίτερα στο Βερολίνο και το Μόναχο.

Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες για την Ιουδαϊκή Ακαδημία της Φρανκφούρτης, που αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Νοέμβριο του 2026. Πρόκειται για ένα έργο ξεχωριστής εμβέλειας στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα διακρίνεται και για την αρχιτεκτονική του, καθώς συνδυάζει μία διατηρητέα έπαυλη και ένα σύγχρονο κτίριο με στοιχεία Μπάουχαους.

Ο συνδυασμός του παλαιού και του νέου αντανακλά τη φιλοσοφία της εβραϊκής κοινότητας, επισημαίνει στην DW ο Ντορόν Κίζελ, συμπροεδρεύων της Ακαδημίας. Όπως υπογραμμίζει, «οικοδομούμε την ταυτότητά μας με βάση τις εμπειρίες, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις μας, ενώ ταυτόχρονα στρέφουμε το βλέμμα στις μελλοντικές εξελίξεις, προκλήσεις ή και προβληματικές καταστάσεις».

Η Ορθοδοξία διαδίδεται συνεχώς

Κι όμως, υπάρχουν και κάποιοι που χτίζουν ή εγκαινιάζουν καινούριες εκκλησίες στη Γερμανία. Πρόκειται για τις ορθόδοξες κοινότητες, που γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη προσέλευση. Σε πολλές περιπτώσεις, ορθόδοξες κοινότητες αναλαμβάνουν να διαχειριστούν ναούς που αποκαθαγιάζει η Καθολική ή και η Ευαγγελική Εκκλησία. Για παράδειγμα στον οικισμό Ομπερμπάχεμ, κοντά στη Βόννη, Σέρβοι ορθόδοξοι προσεύχονται σε ναό που ανήκε παλαιότερα στην Καθολική Εκκλησία. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στο Χίλντεσχαϊμ, όπου η Σερβική Oρθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας έχει αναλάβει να αναπαλαιώσει ένα παλαιό μοναστήρι.

Άλλοι προτιμούν τους νεόδμητους ναούς. Τον Ιούνιο του 2024 στον οικισμό Μπούτσμπαχ, στο κρατίδιο της Έσσης, έγιναν τα θυρανοίξια για τον Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πρόκειται για τον πρώτο στην Ευρώπη νεόδμητο ναό της Αντιοχειανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία συσπειρώνει κατά κύριο λόγο τους χριστιανούς από τη σημερινή Συρία.

Δεν λείπουν όμως και οι «παγίδες» του γερμανικού πολεοδομικού δικαίου. Στο Βίλσχοφεν της Βαυαρίας, στις όχθες του ποταμού Δούναβη, η Ρουμανική Ορθόδοξη Κοινότητα της Γερμανίας σχεδιάζει έναν δικό της ναό. Εδώ και τρία χρόνια περιμένει από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές να δώσουν την έγκρισή τους, λέει στην DW ο πατήρ Μάριους Γιντβεϊάν. Ωστόσο, η έγκριση καθυστερεί ακόμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



