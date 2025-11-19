Γερμανός διαιτητής με ελληνικό παρελθόν στο ΑΕΚ-Άρης

Ο Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, θα «σφυρίξει» το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γερμανός διαιτητής με ελληνικό παρελθόν στο ΑΕΚ-Άρης
19 Νοέ. 2025 12:25
Pelop News

Γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν να διευθύνουν τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ

Η ΚΕΔ φέρνει στην Ελλάδα ακόμα έναν Γερμανό διαιτητή για να διευθύνει το ΑΕΚ – Άρης, όπως έπραξε και σε όλα τα υπόλοιπα φετινά μεγάλα φετινά παιχνίδια της Super League.

Ο Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, θα σφυρίξει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν θα διευθύνει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς είχε βρεθεί και στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 τον περασμένο μήνα.

Πέρυσι ήταν διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ αλλά και στους αγώνες Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.
Στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος, στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ο Ευαγγέλου και στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά ο Κόκκινος.

Oι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 22/11

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μωυσιάδης, Ψύλλος, 4ος Τσιάρας, VAR: Μόσχου, Κουμπαράκης)

20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τζήλος, Κατοίκος)

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Κομισοπούλου, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)

19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά: Κόκκινος (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ζαμπαλάς, Τζήλος)

21:00 ΑΕΚ-Άρης: Όσμερς (Σάαλ, , Ρόντε, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης)

Δευτέρα 24/11
18:00 Βόλος-Λεβαδειακός: Παπαπέτρου (Τρύφωνας, Νίκζας, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας)

20:00 Λάρισα-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:54 Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ