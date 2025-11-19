Γερμανός διαιτητής με ελληνικό παρελθόν στο ΑΕΚ-Άρης

Γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν να διευθύνουν τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ

Η ΚΕΔ φέρνει στην Ελλάδα ακόμα έναν Γερμανό διαιτητή για να διευθύνει το ΑΕΚ – Άρης, όπως έπραξε και σε όλα τα υπόλοιπα φετινά μεγάλα φετινά παιχνίδια της Super League.

Ο Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, θα σφυρίξει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν θα διευθύνει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς είχε βρεθεί και στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 τον περασμένο μήνα.

Πέρυσι ήταν διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ αλλά και στους αγώνες Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.

Στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος, στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ο Ευαγγέλου και στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά ο Κόκκινος.

Oι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 22/11

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μωυσιάδης, Ψύλλος, 4ος Τσιάρας, VAR: Μόσχου, Κουμπαράκης)

20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τζήλος, Κατοίκος)

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Κομισοπούλου, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)

19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά: Κόκκινος (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ζαμπαλάς, Τζήλος)

21:00 ΑΕΚ-Άρης: Όσμερς (Σάαλ, , Ρόντε, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης)

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος-Λεβαδειακός: Παπαπέτρου (Τρύφωνας, Νίκζας, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας)

20:00 Λάρισα-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης)

