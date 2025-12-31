Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας για το Ατρόμητος – Αχαϊκή

Με ποινή στέρησης της έδρας της για δύο αγωνιστικές και πρόστιμο τιμώρησε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας την Αχαϊκή για τα επεισόδια στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η απόφαση:

Α. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, κρίνει πειθαρχικά ελεγκτέο το σωματείο με την επωνυμία ΑΕ ΑΧΑΪΚΗ, ως αντικειμενικά υπεύθυνο, για όσα φαινόμενα βίας συνέβησαν την 20-12-2025 μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ και ΑΕ ΑΧΑΪΚΗ, στο δημοτικό γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας (1ος Όμιλος) και ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτό τις κάτωθι κυρώσεις:

α) Χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ (άρθρ 15 αριθ. 10 α).

β) Ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχο, δύο (2) αγωνιστικές (άρθρ. 15 αριθ. 10 β).

Β. ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ το σωματείο με την επωνυμία ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Γ. Στον προπονητή του σωματείου ΑΕ ΑΧΑΪΚΗ κ. Πετρόπουλο Ανδρέα, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική, αρχόμενη από 21-12-2025 και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ.

Δ. Στο σωματείο ΑΠΣ Ατρόμητος Πατρών, η πειθαρχική επιτροπή απηύθυνε προειδοποίηση, ως προς την τήρηση του άρθρου 21 αριθ. 4 του ΠΚ και του άρθρου 21 της Προκήρυξης Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Αχαΐας.

