Η Κάτια Ταραμπάνκο διέψευσε τις φήμες για την προσωπική της ζωή: «Δεν παντρεύομαι»

Με αφορμή τη συμμετοχή της σε αθλητική εκπομπή του Open, η Κάτια Ταραμπάνκο έκανε δηλώσεις και απάντησε μεταξύ άλλων, στις φήμες που κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι για τον υποτιθέμενο γάμο της με τον σύντροφό της. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει έπειτα από ρεπορτάζ της Μαρίας Αντωνά, με το μοντέλο να ξεκαθαρίζει πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Κάτια Ταραμπάνκο εξήγησε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, ενώ σημείωσε πως όταν αποφασίσει να παντρευτεί, θα το ανακοινώσει μέσω των λογαριασμών της στα social media.

«Απ’ όσο ξέρω δεν παντρεύομαι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσω με την Μαρία Αντωνά, δεν θα θυμώσω. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του και όσο μπορεί καλύτερα. Το ότι με είδε να κάνω διακοπές δεν σημαίνει ότι παντρεύομαι. Αλλά θυμός δεν υπάρχει, όλα καλά», δήλωσε.

Η ίδια τόνισε επίσης πως κάθε σημαντική απόφαση που αφορά τη ζωή της θα ανακοινώνεται αποκλειστικά από την ίδια. «Για οποιαδήποτε σημαντική απόφαση στη ζωή μου, θα ανακοινωθεί από τα δικά μου social media και όχι από άλλους ανθρώπους. Είμαι καλά και δεν παντρεύομαι», υπογράμμισε η Κάτια Ταραμπάνκο, βάζοντας τέλος στα σενάρια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



