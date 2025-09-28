Η Κάτια Ταραμπάνκο διέψευσε τις φήμες για την προσωπική της ζωή: «Δεν παντρεύομαι»

Η Κάτια Ταραμπάνκο εξήγησε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, ενώ σημείωσε πως όταν αποφασίσει να παντρευτεί, θα το ανακοινώσει μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Η Κάτια Ταραμπάνκο διέψευσε τις φήμες για την προσωπική της ζωή: «Δεν παντρεύομαι»
28 Σεπ. 2025 12:41
Pelop News

Με αφορμή τη συμμετοχή της σε αθλητική εκπομπή του Open, η Κάτια Ταραμπάνκο έκανε δηλώσεις και απάντησε μεταξύ άλλων, στις φήμες που κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι για τον υποτιθέμενο γάμο της με τον σύντροφό της. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει έπειτα από ρεπορτάζ της Μαρίας Αντωνά, με το μοντέλο να ξεκαθαρίζει πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Κάτια Ταραμπάνκο εξήγησε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, ενώ σημείωσε πως όταν αποφασίσει να παντρευτεί, θα το ανακοινώσει μέσω των λογαριασμών της στα social media.

«Απ’ όσο ξέρω δεν παντρεύομαι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσω με την Μαρία Αντωνά, δεν θα θυμώσω. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του και όσο μπορεί καλύτερα. Το ότι με είδε να κάνω διακοπές δεν σημαίνει ότι παντρεύομαι. Αλλά θυμός δεν υπάρχει, όλα καλά», δήλωσε.

Η ίδια τόνισε επίσης πως κάθε σημαντική απόφαση που αφορά τη ζωή της θα ανακοινώνεται αποκλειστικά από την ίδια. «Για οποιαδήποτε σημαντική απόφαση στη ζωή μου, θα ανακοινωθεί από τα δικά μου social media και όχι από άλλους ανθρώπους. Είμαι καλά και δεν παντρεύομαι», υπογράμμισε η Κάτια Ταραμπάνκο, βάζοντας τέλος στα σενάρια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις ρωσικές προμήθειες
15:05 Η Ολυμπιάδα νίκησε σε φιλικό τον Ερμή
14:58 Τουρνουά Κεραυνού Αιγίου: Και ο Προμηθέας 2014 πέρασε στον τελικό
14:56 Η Ελενα Παπαρίζου έκανε ευτυχισμένο τον Αδωνι Γεωργιάδη!
14:51 Τα αιτήματα Αλεξόπουλου στην Κεραμέως-Τι ζήτησε για τους Κτηνοτρόφους
14:40 Πάτρα: Ματαιώνεται η λιτανεία της Αγίας Κάρας, κανονικά ο εσπερινός στον ΙΝ Αγίου Ανδρέου
14:34 Νέο «οσμή» σκανδάλου για τον Τόνι Μπλερ, με τον μεγιστάνα της Oracle
14:33 Κίνα: Υπουργός έπαιρνε «μίζες» και καταδικάστηκε εις θάνατον!
14:21 Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος»: Και η ΕΑΠ στον τελικό
14:10 Σεισμός στη Δυτική Τουρκία, «κουνήθηκε» και η Κωνσταντινούπολη
14:00 Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
13:50 Σωματείο Αχαϊας: Καταγγελία για φίμωση συγγενούς θύματος των Τεμπών.
13:41 Σπουδαίο βήμα για τον Βασίλη Σκρέτα του Ατλαντα, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό
13:31 Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ
13:23 Α. Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Η διαρκής παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες παραμένει αδιαπραγμάτευτη.
13:14 Με επιτυχία το “patrahlon 2025” στην Πλαζ
13:04 Αρτέμιδα – Πατέρας 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία: «Τα καλώδια ήταν σε ύψος που φτάνει κάθε 5χρονο παιδί»
12:53 Μαρινάκης στο «μπρίφινγκ για τους πολίτες»: Δεν εμπαίζουμε την κοινωνία με την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους
12:48 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος:» Ο Α.Ο. Δύμης ΄07 στον τελικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ