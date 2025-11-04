Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου

Στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη, στον Peloponnisos FM 103,9, η κυρία Μαρία Λαγκαδινού, επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας και υπεύθυνη του Εξειδικευμένου Ιατρείου Λιπιδίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, μας μίλησε για τη σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η καρδιαγγειακή υγεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λιπιδαιμικό προφίλ κάθε ατόμου. Το λιπιδαιμικό προφίλ περιλαμβάνει τις τιμές της ολικής χοληστερόλης, της «κακής» (LDL) και «καλής» (HDL) χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της Lp(a) (LP Little A). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει η Lp(a), μια πρωτεΐνη που επηρεάζεται κυρίως από γενετικούς παράγοντες και σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η αξιολόγηση του λιπιδαιμικού προφίλ δεν έχει σταθερές «φυσιολογικές τιμές». Αντιθέτως, οι στόχοι καθορίζονται εξατομικευμένα ανάλογα με τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο του κάθε ασθενή. Για παράδειγμα:

Άτομα υψηλού κινδύνου (π.χ. υπέρβαροι, καπνιστές, με υπέρταση ή οικογενειακό ιστορικό πρώιμου καρδιαγγειακού επεισοδίου) θα πρέπει να έχουν τιμή LDL-C κάτω από 70 mg/dL.

Άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου (π.χ. υγιείς ενήλικες που αθλούνται και ακολουθούν υγιεινή διατροφή) μπορεί να έχουν τιμές LDL-C 100–116 mg/dL.

Η έγκαιρη ανίχνευση υψηλών τιμών λιπιδίων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα λιπίδια βλάπτουν τα αγγεία και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή απόφραξης αρτηρίας.

Ποιος χρειάζεται εξέταση

Άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου: από 20 ετών.

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό υπερχοληστερολαιμίας: από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και από 1–2 ετών.

Η διαδικασία παρακολούθησης στο εξειδικευμένο ιατρείο λιπιδίων

Το Εξειδικευμένο Ιατρείο Λιπιδίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, υπό την επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας Μαρία Λαγκαδινού, επικεντρώνεται στην πρωτογενή πρόληψη και την εξατομικευμένη παρακολούθηση των ασθενών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Αρχική αξιολόγηση και καθορισμός κινδύνου: Αιματολογικός έλεγχος για ολική, LDL, HDL, τριγλυκερίδια και Lp(a).

Εξατομίκευση στόχων ανάλογα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Συνυπολογισμός παραγόντων κινδύνου όπως υπέρβαροι, καπνιστές ή άτομα με υπέρταση. Συστηματική παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή: Έλεγχος επιτευξιμότητας θεραπευτικού στόχου.

Παρακολούθηση σωματικού βάρους και αρτηριακής πίεσης.

Διαιτολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο διατροφολόγο.

Τρίπλεξ αγγείων ανά 6–12 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα.

Υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες και καθοδήγηση για τρόπο ζωής.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν έλεγχο του λιπιδαιμικού τους προφίλ και να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο γιατρό, εντοπίζοντας εγκαίρως υψηλές τιμές χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων ή Lp(a).

Ακούστε εδώ όλη τη συνέντευξη της κυρίας Μαρίας Λαγκαδινού και ενημερωθείτε αναλυτικά για τη σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



