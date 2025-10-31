Η Τσαρούχα στο Προμηθέας-Καρδίτσα, ο Καρπάνος στο ντέρμπι

Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Η Τσαρούχα στο Προμηθέας-Καρδίτσα, ο Καρπάνος στο ντέρμπι
31 Οκτ. 2025 18:10
Pelop News

Η Ηλίας Καρπάνος από την Πάτρα ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, ενώ η Βάσω Τσαρούχα από την Αθήνα να είναι πρώτη στο παιχνίδι του Προμηθέα με την Καρδίτσα. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

 

Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 1/11

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος Ν.)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π.-Καρδίτσα Τσαρούχα-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ Πιτσίλκας-Σκανδαλάκης-Μηλαπίδης (Παλάτος)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος Μαρινάκης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)

Κυριακή 2/11

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος (Παυλόπουλος)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο
20:38 Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ
20:29 Πολωνοί στους Δελφούς μπούκαραν στον αρχαιολογικό χώρο και έκλεψαν αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα!
20:20 Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν
20:12 Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα
20:00 «Έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου, συνέδεσε το όνομα της με τον Ερυθρό Σταυρό
19:51 Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας
19:31 Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
19:20 «Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε», γόνοι εύπορων οικογενειών ρήμαξαν τη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Κλήση από ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
19:08 Το ήξερες ότι μπορείς να βρεις όλα τα δέντρα της Αθήνας; Ο Χάρης Δούκας μας ξεναγεί στον «πύργο ελέγχου» στο γραφείο του
19:03 Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα
19:00 Ο κ. Σάλλας μίλησε. Τον ακούει κανείς;
18:47 Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Φάτος Νάνο
18:39 Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!
18:35 Ο Μητσοτάκης στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών – «Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή»
18:29 Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
18:17 Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!
18:13 Μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε χρυσό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ