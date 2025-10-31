Η Τσαρούχα στο Προμηθέας-Καρδίτσα, ο Καρπάνος στο ντέρμπι

Η Ηλίας Καρπάνος από την Πάτρα ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, ενώ η Βάσω Τσαρούχα από την Αθήνα να είναι πρώτη στο παιχνίδι του Προμηθέα με την Καρδίτσα. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 1/11

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος Ν.)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π.-Καρδίτσα Τσαρούχα-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ Πιτσίλκας-Σκανδαλάκης-Μηλαπίδης (Παλάτος)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος Μαρινάκης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)

Κυριακή 2/11

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος (Παυλόπουλος)

