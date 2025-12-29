Η Βουλγαρία αποχαιρετά το λεβ και μπαίνει στο ευρώ: Ενθουσιασμός, φόβοι και έντονες αντιδράσεις πριν την 1η Ιανουαρίου 2026

Στην τελευταία εβδομάδα ζωής του εθνικού της νομίσματος εισέρχεται η Βουλγαρία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ενταχθεί επισήμως στην ευρωζώνη, αποχαιρετώντας το λεβ έπειτα από δεκαετίες χρήσης. Τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη μετάβαση στο ευρώ, σε μια διαδικασία που προκαλεί έντονα και αντικρουόμενα συναισθήματα στην κοινωνία.

Η χώρα της Μαύρης Θάλασσας θα γίνει το 21ο μέλος της ευρωζώνης, έχοντας εκπληρώσει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως τον έλεγχο του πληθωρισμού, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού και τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η ένταξη έρχεται δύο χρόνια μετά την είσοδο της Κροατίας και ανεβάζει τον αριθμό των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ σε περισσότερα από 350 εκατομμύρια.

Πέρα από τη χρήση χαρτονομισμάτων και κερμάτων, η συμμετοχή στην ευρωζώνη συνεπάγεται και θεσμικό ρόλο, καθώς η Βουλγαρία θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που χαράσσει τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κυβερνήσεων από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2007, η κοινωνία εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν επιφυλάξεις, ιδίως στους πολίτες, την ώρα που ο επιχειρηματικός κόσμος τάσσεται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της αλλαγής.

Πολλοί Βούλγαροι φοβούνται ότι το ευρώ θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις, ενώ άλλοι εκφράζουν δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, μετά την πρόσφατη παραίτηση της κυβέρνησης και τις μαζικές διαδηλώσεις για τις προτεινόμενες αυξήσεις φόρων. Σε μια χώρα με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, δεν λείπουν και οι ανησυχίες για μεγαλύτερη εξάρτηση από την Ευρώπη.

«Είμαι αντίθετος, πρώτα απ’ όλα γιατί το λεβ είναι το εθνικό μας νόμισμα», λέει ο συνταξιούχος Εμίλ Ιβάνοφ στη Σόφια. «Και κατά δεύτερον, πιστεύω ότι η Ευρώπη οδεύει προς κατάρρευση», προσθέτει, εκφράζοντας έναν σκεπτικισμό που συναντάται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εκστρατεία ενημέρωσης υπήρξε ανεπαρκής και ότι οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, η πολιτική αστάθεια θεωρείται παράγοντας που ενδέχεται να περιπλέξει τη μετάβαση.

Στους δρόμους της Σόφιας, πάντως, η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Στα καταστήματα, οι τιμές αναγράφονται πλέον τόσο σε λεβ όσο και σε ευρώ, ενώ διαφημιστικές πινακίδες με κρατική χρηματοδότηση προβάλλουν το μήνυμα «Κοινό παρελθόν. Κοινό μέλλον. Κοινό νόμισμα», συνοδευόμενο από την επίσημη ισοτιμία.

Δεν λείπουν και οι φωνές στήριξης. «Το ευρώ θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους νέους και τα ταξίδια», σημειώνει η συνταξιούχος Βεσελίνα Αποστόβλοβα, εκφράζοντας μια πιο αισιόδοξη στάση.

Θετικά βλέπουν την αλλαγή και οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. «Για εμάς, το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι καταργούνται οι διαδικασίες μετατροπής νομισμάτων και η συνεχής επανέκδοση τιμολογίων», δήλωσε στο Reuters η Ναταλία Γκατζέβα, ιδιοκτήτρια του οινοποιείου Dragomir Estate.

Με το βλέμμα στραμμένο στην 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, με την κοινωνία να ισορροπεί ανάμεσα στην προσδοκία για σταθερότητα και τους φόβους για τις συνέπειες της μεγάλης αλλαγής.

