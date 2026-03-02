Ηλεκτρικό ρεύμα: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια Μαρτίου, οι τιμές ανά πάροχο

Τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάρτιο 2026 διαμορφώθηκαν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, ακολουθώντας την έντονη πτώση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά κατά τον Φεβρουάριο. Η πλειονότητα των προμηθευτών μείωσε τις χρεώσεις, προσφέροντας ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Η μέση τιμή χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά περίπου 28% σε σχέση με τον Ιανουάριο (άνω των 108 ευρώ/MWh). Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην υψηλή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη μειωμένη ζήτηση.

Για περίπου το 80% των καταναλωτών που εξυπηρετούνται από τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων τον Μάρτιο κυμαίνεται κοντά στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι ανακοινώσεις των κύριων προμηθευτών

Η ΗΡΩΝ κατέχει την χαμηλότερη τιμή με 11,5 λεπτά/kWh, μειωμένη κατά περίπου 23% από τα 14,76 λεπτά του Φεβρουαρίου.

κατέχει την χαμηλότερη τιμή με 11,5 λεπτά/kWh, μειωμένη κατά περίπου 23% από τα 14,76 λεπτά του Φεβρουαρίου. Η ΔΕΗ διαμόρφωσε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 12,9 λεπτά/kWh (από 13,9 λεπτά), σημειώνοντας μείωση περίπου 7% μηνιαία και 17% σε ετήσια βάση (από 15,48 λεπτά τον Μάρτιο 2025). Για διζωνικούς μετρητές, η τιμή στις ώρες χαμηλής χρέωσης πέφτει στα 11,48 λεπτά/kWh. Η εταιρεία αποδίδει την αποκλιμάκωση στην αυξημένη συμμετοχή ΑΠΕ στο χαρτοφυλάκιό της.

διαμόρφωσε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 12,9 λεπτά/kWh (από 13,9 λεπτά), σημειώνοντας μείωση περίπου 7% μηνιαία και 17% σε ετήσια βάση (από 15,48 λεπτά τον Μάρτιο 2025). Για διζωνικούς μετρητές, η τιμή στις ώρες χαμηλής χρέωσης πέφτει στα 11,48 λεπτά/kWh. Η εταιρεία αποδίδει την αποκλιμάκωση στην αυξημένη συμμετοχή ΑΠΕ στο χαρτοφυλάκιό της. Η Protergia ανακοίνωσε 14,9 λεπτά/kWh (από 15,9 λεπτά), μείωση περίπου 6%.

Μειώσεις και σε μικρότερους προμηθευτές

Οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές κατέγραψαν ακόμα μεγαλύτερες ποσοστιαίες πτώσεις:

Η Zenith μείωσε την τιμή κατά άνω του 34%, στα 16,55 λεπτά/kWh (από περίπου 25,25 λεπτά).

μείωσε την τιμή κατά άνω του 34%, στα 16,55 λεπτά/kWh (από περίπου 25,25 λεπτά). Η Volton κατά περίπου 24%, στα 16,62 λεπτά/kWh (από 21,78 λεπτά).

κατά περίπου 24%, στα 16,62 λεπτά/kWh (από 21,78 λεπτά). Η NRG κατά περίπου 21%, στα 16,5 λεπτά/kWh.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα

Παρά τις μειώσεις, η αγορά παραμένει σε υψηλή μεταβλητότητα, με την τιμή επόμενης ημέρας να εκτινάσσεται πρόσφατα στα 80 ευρώ/MWh. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο περιορισμού ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ανησυχίες για άνοδο τιμών φυσικού αερίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι σε περίπτωση διακοπής, οι τιμές TTF στην Ευρώπη (σήμερα 30-35 ευρώ/MWh) θα μπορούσαν να αυξηθούν 30-60%, φτάνοντας 40-50 ευρώ/MWh ή υψηλότερα, λόγω περιορισμού LNG από Κατάρ (1/5 παγκόσμιου εμπορίου LNG διέρχεται από τα Στενά).

Η Ευρώπη, ωστόσο, εμφανίζεται πιο ανθεκτική χάρη σε διαφοροποιημένες πηγές (Νορβηγία, αμερικανικό LNG, τερματικοί σταθμοί). Η επίπτωση θα είναι κυρίως τιμολογιακή και όχι εφοδιαστική, με ψυχολογικό «risk premium» να επηρεάζει άμεσα τις τιμές σε περίπτωση έντασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



