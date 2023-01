ΗΠΑ για εισβολή Κίνας στη Ταϊβάν: «Οι απώλειες θα είναι τόσο μεγάλες που θα χάσουμε την πρωτοκαθεδρία στον πλανήτη»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο περιμένει εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν μέσα στην επόμενη τριετία και όλα τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν πως ακόμα και αν κερδίσει και καταστρέψει το κινεζικό Ναυτικό, οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι τόσο μεγάλες που θα υποβαθμιστεί η θέση τους στην παγκόσμια σκακιέρα ισχύος.

Συγκεκριμένα το αμερικανικό Πεντάγωνο εξέτασε 22 σενάρια πολεμικής εμπλοκής με τις κινεζικές Δυνάμεις στην επικράτεια της Ταϊβάν και σε όλες τις προσημειώσεις προέκυπτε πως θα χαθούν χιλιάδες στρατιώτες, τουλάχιστον δύο αεροπλανοφόρα, ενώ η Ταϊβάν οικονομικά και στρατιωτικά θα γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω.

Πρόκειται για το δεύτερο «πακέτο» προσομοιώσεων που πραγματοποίησε το αμερικανικό think tank «Center for Strategic and International Studies – CSIS» μέσα σε ένα εξάμηνο.

Οι Αμερικανοί είναι βέβαιοι πως ο νέος πόλεμος είναι θέμα χρόνου και μάλιστα η νέα αυτή σύρραξη θα προκαλέσει την εμπλοκή των ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

Η αναφορά σημειώνει τα εξής:

«Ένας πόλεμος για την Ταϊβάν θα μπορούσε να αφήσει τον νικηφόρο στρατό των ΗΠΑ σε μια κατάσταση εξίσου ανάπηρη με τις ηττημένες κινεζικές δυνάμεις.

Στο τέλος της σύγκρουσης, τουλάχιστον δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα βρισκόταν στον πάτο του Ειρηνικού και το σύγχρονο ναυτικό της Κίνας, που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, θα είχε διαλυθεί».

Η CSIS τόνισε ότι η ανάλυση αυτή ήταν απαραίτητη επειδή οι προηγούμενες κυβερνητικές και ιδιωτικές προσομοιώσεις πολέμου ήταν πολύ “μικρές” ή πολύ αδιαφανές. Επιπλέον ήθελε να δώσει στο κοινό και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια πραγματική ματιά στο πώς μπορεί να εξελιχθεί η σύγκρουση στα στενά της Ταϊβάν.

Συνοπτικά η προσομοίωση έδειξε ότι:

– Το Ναυτικό των ΗΠΑ έχασε έως και 20 πολεμικά πλοία μεγάλου εκτοπίσματος και περίπου 3.200 στρατιώτες σε διάρκεια τριών εβδομάδων.

– Η Κίνα θα είχε απώλειες περίπου 10.000 στρατιωτών, 155 στρατιωτικών αεροσκαφών και 138 πολεμικών πλοίων,

– Η Ταϊβάν θα έχανε περίπου 3.500 στρατιώτες και ολόκληρο τον στόλο της, που αποτελείται συνολικά από 26 αντιτορπιλικά και φρεγάτες βυθισμένος εντελώς και τέλος,

– Η Ιαπωνία θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη και 26 πολεμικά πλοία.