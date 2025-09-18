ΗΠΑ: Ήταν έτσι και αλλιώς διχασμένες, πλέον είναι μεγάλη η πόλωση μετά το κόψιμο του Κίμελ

Είναι δεδομένο ότι «νερό στον μύλο» του διχασμού που προκάλεσε, την περασμένη εβδομάδα, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον έρχεται να ρίξει η απόφαση του ABC να αναστείλει, για άγνωστο χρονικό διάστημα, την εκπομπή του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ -και αυτό, εξαιτίας σχολίων που έκανε για τον Τραμπ και το κίνημα MAGA, λέγοντας ότι επιχειρούν να επιρρίψουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη «ριζοσπαστική Αριστερά», για να καρπωθούν πολιτικό όφελος.

Σήμερα, η φωνή του Μπαράκ Ομπάμα ήρθε να προστεθεί σε αυτές που υποστηρίζουν τον Τζίμι Κίμελ, αφότου το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε επ’ αόριστον την εκπομπή του, εξαιτίας σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος καταδίκασε την κυβέρνηση Τραμπ για τις ενέργειές της, που οδήγησαν στην αναστολή της εκπομπής του Κίμελ από το ABC, που ανήκει στον όμιλο της Disney.

«Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα της ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν», έγραψε ο Ομπάμα σε μια ανάρτηση στο X.

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο δημοφιλής παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ, ξεκίνησε την εκπομπή του με έναν μονόλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε τους υποστηρικτές του Τραμπ και του M.A.GA. ότι επιχειρούν να καρπωθούν το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Για τα λόγια του αυτά, ο παρουσιαστής και κωμικός δέχτηκε κριτική από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «πανηγύρισε» επί της ουσίας το κόψιμο της εκπομπής, χαρακτηρίζοντας τον παρουσιαστή «ατάλαντο».

⚠️This is the Jimmy Kimmel monologue that got his show pulled. Not hate. Not celebration of death. Just the truth: Republicans rushed to blame the left before any facts about the shooter or motive were known. Keep sharing it. Spread the truth. pic.twitter.com/hyq1arRNSY — Leia (@TheSWPrincess) September 18, 2025

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ κόντρα στην απόλυση του Κίμελ – «Η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία»

Στον αντίποδα, πολλοί ήταν οι Δημοκρατικοί που καταδίκασαν την αναστολή του κωμικού, συμπεριλαμβανομένων του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και του ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ζητούν τώρα την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ.

«Όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους για να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ», τόνισε συγκεκριμένα ο Σούμερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση του Κίμελ, έγινε αφού ο ίδιος ο Καρ απείλησε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC με συνέπειες, εάν δεν λάμβαναν μέτρα κατά του παρουσιαστή. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FCC, μιλώντας σε podcast του Μπένι Τζόνσον, απηύθυνε τη φράση «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο ίδιος ο Μπρένταν Καρ, μάλιστα, αυτή τη φορά μιλώντας στο FOX News, χαρακτήρισε το περιστατικό «άνευ προηγουμένου», υπερασπιζόμενος την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί στο ότι οι κωμικοί παρουσιαστές σήμερα «έχουν μετατραπεί από αυλικούς γελωτοποιούς» σε αυλικούς κληρικούς που επιβάλλουν μια πολύ στενή πολιτική ιδεολογία».

Ωστόσο, η Άννα Γκόμεζ, το μοναδικό Δημοκρατικό μέλος της FCC, επέκρινε τις δηλώσεις του Καρ, δημοσιεύοντας στο X ότι «μια ασυγχώρητη πράξη πολιτικής βίας από ένα διαταραγμένο άτομο δεν πρέπει ποτέ να αξιοποιείται ως δικαιολογία για ευρύτερη λογοκρισία ή έλεγχο».

Η Γκόμεζ πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το βάρος της κυβερνητικής εξουσίας για να καταστέλλει τη νόμιμη έκφραση».

An inexcusable act of political violence by one disturbed individual must never be exploited as justification for broader censorship and control. This Administration is increasingly using the weight of government power to suppress lawful expression. 🧵 https://t.co/sosGDaOJbO — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 17, 2025

Σε νεότερη ανάρτησή της, μάλιστα, η Γκόμεζ αμφισβήτησε την εξουσία της FFC να «να ελέγχει το περιεχόμενο ή να τιμωρεί τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για ομιλίες που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσής της».

This FCC does not have the authority, the ability, or the constitutional right to police content or punish broadcasters for speech the government dislikes. Free speech is the foundation of our democracy, and we must push back against any attempt to erode it. pic.twitter.com/hvz2SNgs5V — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 18, 2025



Θέση απέναντι στην απόλυση του Κίμελ πήρε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόλυση σχολιαστών και την ακύρωση εκπομπών «συντονισμένη» και «επικίνδυνη». Συνέχισε λέγοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, δήλωσε ότι «αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ελευθερία του λόγου» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί «την εξουσία της κυβέρνησης για να κυνηγήσει όποιον τους έχει επικρίνει – και σε αυτή την περίπτωση, τον Τζίμι Κίμελ. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε και να εκφράσουμε την άποψή μας».

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι αναφέρθηκε στην αρχή μιας εκστρατείας που «χρησιμοποιεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως πρόσχημα για να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Λευκού Οίκου για να εξαλείψει τους επικριτές του Τραμπ και τους πολιτικούς του αντιπάλους», ενώ ο Δημοκρατικός πολιτικός Ρο Κάνα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι ίσως η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του Κίμελ

Οι Δημοκρατικοί δεν είναι οι μοναδικοί που ύψωσαν τη φωνή τους και υποστήριξαν τον Τζίμι Κίμελ.

Προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις για την ελευθερία του λόγου συνέχισαν να εκφράζουν την οργή και την ανησυχία τους για την απόφαση αυτή.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Παραγωγών της Αμερικής (Producers Guild of America) δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο Instagram: «Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας. Είναι η ψυχή της βιομηχανίας μας.. Η βραδινή τηλεόραση αποτελεί από καιρό ένα χώρο όπου η σάτιρα και ο σχολιασμός συμβάλλουν στον εθνικό μας διάλογο. Πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι απαραίτητη και ότι οι κριτικές φωνές δεν πρέπει να σιγούν».

Επιπλέον, η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), το συνδικάτο των εργαζομένων του Χόλιγουντ, καταδίκασε την απόφαση να αποσυρθεί ο Κίμελ από την τηλεόραση ως παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου. «Ντροπή σε όσους στην κυβέρνηση ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι η απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του Κίμελ «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός και περιστασιακός παρουσιαστής του Daily Show Μάικλ Κόστα έγραψε: «Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντιδράσουν. Αυτό είναι εντελώς παράλογο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

