ΗΠΑ: Πυροβόλησε την μητέρα και την γιαγιά του, τη διευθύντρια των McDonalds και αυτοκτόνησε ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, όπου η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε δύο σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός εστιατορίου McDonald’s στο Moultrie της πολιτείας Τζόρτζια.

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Τζόρτζια – Πληροφορίες για νεκρούς

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Colquitt επιβεβαίωσε ότι ο δράστης σκότωσε τη μητέρα και τη γιαγιά του σε δύο γειτονικά σπίτια στο Moultrie.Στη συνέχεια σκότωσε μια άλλη γυναίκα στην αλυσίδα fast food, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή ερευνά πολλές σκηνές στην κομητεία. Η ιατροδικαστής Verlyn Brock δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δράστη ή των θυμάτων και δεν μπορούσε να πει αν ο ένοπλος γνώριζε την εργαζόμενη στα McDonald’s.

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) May 4, 2023

Multiple fatalities reported at separate crime scenes including a McDonald’s in Moultrie GA #moultrie #georgia #moultriegeorgia #shooting #breaking #news #breakingnews pic.twitter.com/dVGKdYZI3e

Μάρτυρες υποστήριξαν ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο ταχυφαγείο ήταν η διευθύντρια νωρίς το πρωί και ότι ο δράστης ήταν επίσης υπάλληλος εκεί.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 4, 2023