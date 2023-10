ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς στη Μασαχουσέτη – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μασαχουσέτη καθώς σύμφωνα με το Associated Press η αστυνομία στο Χόλιοκ ερευνά περισταστικό με πυροβολισμούς με πολλούς τραυματίες στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία δεν ανέφερε αμέσως πόσα άτομα πυροβολήθηκαν. Δήλωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ζήτησε από τον κόσμο να αποφεύγει τη διασταύρωση των οδών Sargeant και Maple.

Το Χόλιοκ βρίσκεται περίπου 90 μίλια δυτικά της Βοστώνης.

BREAKING: Multiple people were reportedly shot Wednesday afternoon in the downtown area of Holyoke, Massachussetts, police said. https://t.co/YvBHdSvl0y

— The Associated Press (@AP) October 4, 2023