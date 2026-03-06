Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χρήση νέων πυραύλων – Στηρίζει πιθανή επίθεση των Κούρδων ο Τραμπ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νεότερη ενημέρωση: Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών για την Κύπρο προχώρησε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Η εξέλιξη συνδέεται με την κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Νεότερη ενημέρωση: Το Αζερμπαϊτζάν απέσυρε τη διπλωματική αποστολή του από το Ιράν

Το Αζερμπαϊτζάν αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Ιράν για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ

Η κίνηση αυτή έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Μπακού ότι έγινε επίθεση από τέσσερα ιρανικά drones με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα στην επαρχία Ναχτσεβάν.

Νεότερη ενημέρωση: Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»

Τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του επόμενου ηγέτη του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, την ώρα που ο πόλεμος στην περιοχή κλιμακώνεται και η συζήτηση για τη διαδοχή στην Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας να είναι ο γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που αναφέρονται ως πιθανοί διάδοχοι.

«Θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το πρόσωπο μαζί με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νεότερη ενημέρωση: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χρήση νέων πυραύλων τις επόμενες μέρες

Νέους πυραύλους ετοιμάζεται να ρίξει το Ιράν στο πεδίο, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Fars πηγή από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο εν λόγω αξιωματούχος τόνισε πως στις επιθέσεις της εβδομάδας που έχει προηγηθεί κατά Αμερικανών και Ισραηλινών, η Τεχεράνη χρησιμοποίησε, κυρίως, πυραύλους της δεκαετίας του 1990.

یک مقام آگاه سپاه: نسل جدید موشک‌های ایران در راه است 🔹یک مقام آگاه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از به کارگیری موشک‌هایی متعلق به دهه ۱۳۹۰ در حملات هفت روز گذشته علیه مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خبر داد. 🔹این مقام مسئول با اشاره به آخرین — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 6, 2026

Περιγράφοντας τη δυναμική της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, σημείωσε ότι ο κύκλος σχεδιασμού και παραγωγής στις γραμμές συναρμολόγησης πυραύλων ήταν πάντα ενεργός και η διαδικασία κατασκευής διαφόρων πυραυλικών συστημάτων συνεχίζεται ταυτόχρονα και συνεχώς.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές στρατηγικές κατά των εχθρικών κινήσεων, ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες, ένα νέο είδος επιθέσεων με χρήση προηγμένων και λιγότερο χρησιμοποιούμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη».

Σημειώνεται πως ιρανική υπηρεσία που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο, σημείωσε πως, δεδομένων των προβλέψεων για παράταση του πολέμου, οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την περίοδο επιθέσεων μέχρι στιγμής είναι κυρίως από το 2012, το 2013 και το 2014, και το Ιράν δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής τους πυραύλους νέας γενιάς του, εκτός από λίγες περιπτώσεις.

Ο ακόλουθος χάρτης του αμερικανικού ινστιτούτου Foundation for Defense of Democracies παρουσιάζει την εμβέλεια που μπορεί να πιάσει το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

Iran controls the largest ballistic missile arsenal in the Middle East. Even after Israel’s 2025 strikes, enough capability remained to target Qatar, the UAE, Bahrain, Kuwait, Jordan, Israel, and U.S. bases across the region. FDD’s @therealBehnamBT and @BridgetKToomey map what… pic.twitter.com/ZakxoL2ttU — FDD (@FDD) March 1, 2026

Νεότερη ενημέρωση: Δένδιας: Πυροβολαρχία Patriot και ζεύγος f-16 μεταφέρονται στη βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας

Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αιτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια.





Νεότερη ενημέρωση: Κρεμλίνο: O πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τη ζήτηση για ρωσική ενέργεια

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει «σημαντική αύξηση της ζήτησης» για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Παρατηρούμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει ένας αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου – τόσο αγωγού όσο και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης, παραμένει σε θέση να εγγυηθεί τη συνέχεια όλων των συμβολαίων προμήθειας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αγοραστές όπως η Ινδία και η Κίνα καθοδηγούνται από το «εθνικό τους συμφέρον».

«Κάνουμε το ίδιο», είπε. «Συνεχίζουμε τη συνεργασία, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας και του εμπορίου ενέργειας, τόσο με την Ινδία όσο και με την Κίνα».

Νεότερη ενημέρωση: Ένας τραυματίας στο Ισραήλ από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκε

Iσραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκε και έπεσε στο κέντρο του Ισραήλ

Νεότερη ενημέρωση: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις κατά Κούρδων στο Ιράκ

Θέσεις των Κούρδων στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν τη νύχτα οι Φρουροί της Επανάστασης, ενώ την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται.

Νεότερη ενημέρωση: Καθυστέρηση πτήσης λόγω θραυσμάτων από πύραυλο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Μια πτήση επαναπατρισμού της El Al που έφτανε από το Λος Άντζελες και ετοιμαζόταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ καθυστέρησε λόγω της τελευταίας προειδοποίησης για επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους από το Ιράν.

Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, φέρεται να έπεσαν θραύσματα σε ορισμένες περιοχές.

Η πτήση της El Al έκανε κύκλους στον αέρα για περίπου μισή ώρα, καθώς ο διάδρομος προσγείωσης ελέγχθηκε για θραύσματα. Αφού καθαρίστηκε ο διάδρομος, το αεροσκάφος που μετέφερε τους Ισραηλινούς πίσω από το Λος Άντζελες προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπεν Γκουριόν γύρω στις 11:00 π.μ.

Νεότερη ενημέρωση: Τι λέει το ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr.

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Νεότερη ενημέρωση: Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ: Το πετρέλαιο θα φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι

Την πρόβλεψη ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες έκανε την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ μιλώντας στους Financial Times.

Σύμφωνα με τον Καταριανό υπουργό η χώρα του θα χρειαστεί «εβδομάδες έως μήνες» για να αποκαταστήσει την κανονικότητα στην προμήθεια πετρελαίου ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει άμεσα

Νεότερη ενημέρωση: Αναφορές για χτύπημα των Ιρανών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Νεότερη ενημέρωση: Εντολή να πάνε στα καταφύγια οι κάτοικοι στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι

Οι πολίτες στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι έχουν ενημερωθεί να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από αναφορές για απειλές με πυραύλους.

Νεότερη ενημέρωση: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου των IDF: «Ιστορική συνεργασία με τις ΗΠΑ, είναι αληθινοί φίλοι»

«Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μου. Πολεμάμε με βάση τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες μας. Πολεμάμε ώμο με ώμο. Είναι αληθινοί φίλοι. Μέσω συγχρονισμένης δράσης, απογυμνώνουμε το καθεστώς από τις στρατιωτικές του δυνατότητες, το απομονώνουμε στρατηγικά για να το φέρουμε σε ένα σημείο αδυναμίας που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Αυτή είναι πραγματικά μια ιστορική συνεργασία», είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

“I am in continuous contact with my American counterparts…We are fighting based on shared interests and shared values. We are fighting shoulder to shoulder. They are true friends.

Through synchronized action, we are stripping the regime of its military capabilities,… pic.twitter.com/000uZqHycq — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Νεότερη ενημέρωση: Διαδικτυακά ή επαναπρογραμματίζονται οι προγραμματισμένες για Μάρτιο συναντήσεις της ΕΕ

Όλες οι συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στην χώρα τον Μάρτιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, είτε θα διεξαχθούν διαδικτυακά είτε θα επαναπρογραμματιστούν, λόγω της κρίσης που έχει προκύψει στην περιοχή με το Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, Κύπριος αξιωματούχος.

Νεότερη ενημέρωση: Δένδιας: Η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Νεότερη ενημέρωση: Κύπριος ΥΠΕΞ: Δεν θα δούμε το τέλος της σύγκρουσης σύντομα

«Η πρόβλεψη δεν είναι ευχάριστη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το τέλος της σύγκρουσης στο πολύ εγγύς μέλλον», δήλωσε στο βρετανικό κανάλι «Sky News» ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Πρόσθεσε ότι, αντιθέτως, η σύγκρουση εντείνεται και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης της κατάστασης.

🗣️ ‘From the view of Cyprus, what is your sense of this conflict and when it will come to an end?’ – @KamaliMelbourne 🗣️ ‘The prediction is not going to be a pleasant one, I don’t think we can see the end of the conflict in the very near future’ – Constantinos Kombos pic.twitter.com/kYVUCZbf4W — Sky News (@SkyNews) March 6, 2026

Νεότερη Ενημέρωση: Μηνύματα να πάνε στα καταφύγια δέχθηκαν την ίδια ώρα κάτοικο στο Ντουμπάι

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο κινητό τους κάτοικοι του Ντουμπάι για πιθανά πυραυλικά χτυπήματα

Νεότερη Ενημέρωση: Σειρήνες και στο Ισραήλ 11 ώρες μετά τον τελευταία επίθεση από το Ιράν

Νεότερη Ενημέρωση: Ισραήλ: Με πυραύλους από το διάστημα εξόντωσε τον Χαμενεΐ

Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους. Έτσι οι Ισραηλινοί έπληξαν τους στόχους τους στην καρδιά της Τεχεράνης σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα που βρισκόταν.

Νεότερη Ενημέρωση: Τραμπ: Χάσιμο χρόνου η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.

Πρώτη Ενημέρωση: Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη με κατοίκους της πόλης να τους περιγράφουν ως τους ισχυρότερους μέχρι σήμερα

Ο Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στον στρατό και την αστυνομία του Ιράν «παραδοθείτε ή θα πεθάνετε» Παράλληλα άφησε ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα τέλους του πολέμου λέγοντας «δεν έχω χρονικό περιορισμό για οτιδήποτε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



