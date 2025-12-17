Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή

Το εισιτήριο για το διάσημο σιντριβάνι θα κοστίζει 2 ευρώ και τα έσοδα θα επενδυθούν στη διαχείριση της περιοχής και στην πρόσληψη προσωπικού για την εποπτεία των επισκεπτών.

 

Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
17 Δεκ. 2025 15:53
Pelop News

Αλλαγες έρχονται στη γειτονική Ιταλία για τους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα.

Η διάσημη αυλή και το μπαλκόνι που συνδέεται με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στη Βερόνα γίνονται πλέον προσβάσιμα μόνο με εισιτήριο. Από τις 6 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες που θέλουν να φωτογραφηθούν στον χώρο πρέπει να αγοράσουν εισιτήριο για το μουσείο της οικίας, το οποίο κοστίζει 12 ευρώ για τους ενήλικες.

Η μικρή βεράντα που βλέπει στην αυλή θεωρείται αντίστοιχη με αυτή όπου οι καταδικασμένοι εραστές του Σαίξπηρ εκφράζουν τον έρωτά τους στο έργο. Ο χώρος έχει γίνει σύμβολο ρομαντισμού, με πλήθη να συγκεντρώνονται στην πλατεία για selfies και να αγγίζουν το μπρούτζινο άγαλμα της Ιουλιέτας.

Με τους νέους κανονισμούς, τα ζευγάρια που φωτογραφίζονται στο μπαλκόνι θα έχουν αυστηρό όριο 60 δευτερολέπτων. Παράλληλα, ο αριθμός των επισκεπτών που επιτρέπεται ταυτόχρονα στην οικία μειώνεται από 130 σε 100, προκαλώντας αντιδράσεις τουριστών. Η Marta Ugolini, υπεύθυνη πολιτισμού και τουρισμού της Βερόνας, τόνισε ότι η πόλη επιδιώκει να προστατεύσει τόσο τους επισκέπτες όσο και τον ιστορικό χώρο, ειδικά σε περιόδους με μεγάλη προσέλευση, όπως τα Χριστούγεννα.

Οι καταστηματάρχες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την επίπτωση στη δουλειά τους, ενώ η Βερόνα δεν είναι η μόνη ιταλική πόλη που επιβάλλει περιορισμούς για να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό. Η Βενετία, για παράδειγμα, ξεκίνησε πέρσι την επιβολή εισιτηρίων στους ημερήσιους επισκέπτες και θα επεκτείνει το μέτρο το 2026.

Εισιτήριο και στη Φοντάνα Τρεβί της Ρώμης;

Μετά τη Βενετία και τη Βερόνα, η Ρώμη είναι η επόμενη ιταλική πόλη που εισάγει περιορισμούς σε έναν από τους πιο εμβληματικούς της χώρους. Από τις 7 Ιανουαρίου 2026, η Φοντάνα Τρεβί, το διάσημο συντριβάνι, θα είναι προσβάσιμη με εισιτήριο για τους τουρίστες, ενώ οι κάτοικοι της πόλης θα έχουν δωρεάν είσοδο.

Το εισιτήριο θα κοστίζει 2 ευρώ και τα έσοδα θα επενδυθούν στη διαχείριση της περιοχής και στην πρόσληψη προσωπικού για την εποπτεία των επισκεπτών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ