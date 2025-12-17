Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή

Αλλαγες έρχονται στη γειτονική Ιταλία για τους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα.

Η διάσημη αυλή και το μπαλκόνι που συνδέεται με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στη Βερόνα γίνονται πλέον προσβάσιμα μόνο με εισιτήριο. Από τις 6 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες που θέλουν να φωτογραφηθούν στον χώρο πρέπει να αγοράσουν εισιτήριο για το μουσείο της οικίας, το οποίο κοστίζει 12 ευρώ για τους ενήλικες.

Η μικρή βεράντα που βλέπει στην αυλή θεωρείται αντίστοιχη με αυτή όπου οι καταδικασμένοι εραστές του Σαίξπηρ εκφράζουν τον έρωτά τους στο έργο. Ο χώρος έχει γίνει σύμβολο ρομαντισμού, με πλήθη να συγκεντρώνονται στην πλατεία για selfies και να αγγίζουν το μπρούτζινο άγαλμα της Ιουλιέτας.

Με τους νέους κανονισμούς, τα ζευγάρια που φωτογραφίζονται στο μπαλκόνι θα έχουν αυστηρό όριο 60 δευτερολέπτων. Παράλληλα, ο αριθμός των επισκεπτών που επιτρέπεται ταυτόχρονα στην οικία μειώνεται από 130 σε 100, προκαλώντας αντιδράσεις τουριστών. Η Marta Ugolini, υπεύθυνη πολιτισμού και τουρισμού της Βερόνας, τόνισε ότι η πόλη επιδιώκει να προστατεύσει τόσο τους επισκέπτες όσο και τον ιστορικό χώρο, ειδικά σε περιόδους με μεγάλη προσέλευση, όπως τα Χριστούγεννα.

Οι καταστηματάρχες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την επίπτωση στη δουλειά τους, ενώ η Βερόνα δεν είναι η μόνη ιταλική πόλη που επιβάλλει περιορισμούς για να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό. Η Βενετία, για παράδειγμα, ξεκίνησε πέρσι την επιβολή εισιτηρίων στους ημερήσιους επισκέπτες και θα επεκτείνει το μέτρο το 2026.

Εισιτήριο και στη Φοντάνα Τρεβί της Ρώμης;

Μετά τη Βενετία και τη Βερόνα, η Ρώμη είναι η επόμενη ιταλική πόλη που εισάγει περιορισμούς σε έναν από τους πιο εμβληματικούς της χώρους. Από τις 7 Ιανουαρίου 2026, η Φοντάνα Τρεβί, το διάσημο συντριβάνι, θα είναι προσβάσιμη με εισιτήριο για τους τουρίστες, ενώ οι κάτοικοι της πόλης θα έχουν δωρεάν είσοδο.

Το εισιτήριο θα κοστίζει 2 ευρώ και τα έσοδα θα επενδυθούν στη διαχείριση της περιοχής και στην πρόσληψη προσωπικού για την εποπτεία των επισκεπτών.

