Ιταλία: Τραγικές στιγμές στην Εμίλια Ρομάνια – 8 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Βούλιαξε η Ιταλία από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία με τον απολογισμό να είναι τραγικός.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της Ιταλίας που βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας οι νεκροί έφτασαν τους οκτώ, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων είναι ανεξακρίβωτος.

Ιταλία: Αυξάνονται οι νεκροί από την κακοκαιρία που πλήττει την Εμίλια Ρομάνια

«Ουσιαστικά, ζούμε έναν νέο σεισμό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι σε διαρκή επαφή με τις τοπικές αρχές μας», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, Στέφανο Μπονατσίνι.

Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα ορμητικά νερά παρέσυραν το πτώμα μιας γυναίκας, σε συνολική απόσταση είκοσι χιλιομέτρων από το σπίτι της.

«Στις πληγείσες περιοχές επιχειρούν πάνω από επτακόσιοι πυροσβέστες. Αυτή την στιγμή, η κύριά μας προτεραιότητα, φυσικά, είναι να σώσουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

🇮🇹 Emilia-Romagna (Italy) Formula 1 Grand Prix canceled due to bad weather

It was reported that heavy rains in the Italian region of Emilia-Romagna led to floods. The stage was supposed to take place from 19 to 21 May. pic.twitter.com/MFq2h3SZga

