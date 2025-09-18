Καφές: Θα ακριβύνει κι άλλο; – Εκτόξευση των διεθνών τιμών

Οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών. Αυξηση 18,5%, στην Ελλάδα, σ’ ένα χρόνο.

Καφές: Θα ακριβύνει κι άλλο; - Εκτόξευση των διεθνών τιμών
18 Σεπ. 2025 10:53
Pelop News

Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά η Ελληνική Ένωση Καφέ ενώ οι καταναλωτές είτε περιορίζουν την κατανάλωσή του, είτε στρέφονται σε εναλλακτικές. όπως ο καφές από το σούπερ μάρκετ.

Η τιμή του καφέ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον φετινό Αύγουστο έχει αυξηθεί κατά 18,5%.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 18/9/2025 η εκπομπή  «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, λόγω κλιματικής αλλαγής, μειωμένων σοδειών στις κύριες χώρες παραγωγής αλλά και γεωπολιτικών εντάσεων.

Θα ακριβύνει κι άλλο η τιμή του;

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται αύξηση κατά 50% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου και οι λόγοι είναι οι εξής:

– η ξηρασία στη Βραζιλία

– οι αμερικανικοί δασμοί στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής

-η συρρίκνωση των αποθεμάτων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ