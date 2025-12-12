Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές
12 Δεκ. 2025 19:41
Pelop News

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ μικρή πτώση θα σημειώσει αύριο, 13 Δεκεμβρίου 2025, η θερμοκρασία με τις κρύες μέρες του χειμώνα να καταφτάνουν, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές.

Αγρότες: Live τα μπλόκα που έχουν στηθεί και οι αποκλεισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
23:11 Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης
22:55  Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
22:45 Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List
22:35 Κολομβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ελέγχουν ανακοίνωσαν αντάρτες του ELN
22:35 Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
22:25 Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια και οι αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup
22:15 Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!
22:05 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:55 «Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
21:44 Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»
21:35 Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
21:29 Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια
21:17 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
21:08 Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!
20:58 Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία
20:47 Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ
20:35 Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
20:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ