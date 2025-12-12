Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ μικρή πτώση θα σημειώσει αύριο, 13 Δεκεμβρίου 2025, η θερμοκρασία με τις κρύες μέρες του χειμώνα να καταφτάνουν, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

