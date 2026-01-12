Καιρός: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία και πού θα ανοίξουν αργότερα

Στερεά Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία και πού θα ανοίξουν αργότερα σήμερα Δευτέρα 12/01/2026.

12 Ιαν. 2026 8:26
Pelop News

Στη Στερέα Ελλάδα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από χθες, Κυριακή 11/1/2026  το βράδυ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει κύμα ψύχους, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Ο καιρός σήμερα, πότε αναμένεται κορύφωση της «ψυχρής εισβολής», η πρόγνωση για την Πάτρα

Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σήμερα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις.

Στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ στα Πολιτικά τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι δήμοι έχουν θέσει σε ετοιμότητα τα μηχανήματα αποχιονισμού και το προσωπικό τους, ώστε να παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

