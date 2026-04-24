Καλάβρυτα: «Λίφτινγκ» στην εστία Κλειτορίας – Μελέτη για την αξιοποίηση του κτιρίου

Με στόχο την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η στέγαση ηλικιωμένων, η φιλοξενία ιατρών και εκπαιδευτικών που ο Δήμος Καλαβρύτων προχωρά στην αξιολόγηση της μαθητικής εστίας Καλαβρύτων, αλλά και Κλειτορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», πριν από λίγες ημέρες ο Δήμος έλαβε απόφαση για τη διάθεση οικονομικών πόρων, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη που αφορά την αναβάθμιση του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας, η οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα σιτίζονται εκεί οι μαθητές του παρακείμενου δημοτικού σχολείου.

Η μελέτη, που έχει προϋπολογισμό 25.000 ευρώ, προβλέπει ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση του κτιρίου Β΄, καθώς και κτιριακή αναβάθμιση με πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης, για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, θα ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για το ακριβές σχέδιο αξιοποίησης που θα δρομολογηθεί.

Μόλις η μελέτη ολοκληρωθεί, ο Δήμος Καλαβρύτων θα καταθέσει πρόταση για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω του «Πράσινου Ταμείου», ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του χώρου.

Οι αποφάσεις για την αξιοποίηση του κτιρίου Β΄, θα ληφθούν με βάση τα πορίσματα της μελέτης, όμως ήδη υπάρχουν οι πρώτες σκέψεις για το πρέπει να γίνει που θα δώσει στον χώρο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Μία σκέψη είναι η διάθεση δωματίων με χαμηλό τίμημα, προκειμένου καθηγητές και γιατροί να μπορούν να υπηρετούν ευκολότερα σε ορεινές περιοχές. Μία ακόμη σκέψη αφορά τη διάθεση ορισμένων δωματίων για τη φιλοξενία ηλικιωμένων, δυνατότητα που σήμερα δεν διαθέτει η περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία του Δήμου Καλαβρύτων κρίνεται θετική, καθώς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν κινηθεί η αξιοποίηση του ακινήτου, πρόκειται για κίνηση καλής πρακτικής που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με στόχο και την επιστροφή μόνιμων κατοίκων σε ορεινές περιοχές. Αλλωστε, είναι γνωστό το δημογραφικό πρόβλημα στην Αχαΐα, με φαινόμενα ερημοποίησης ορεινών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων.

