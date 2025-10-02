Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή (και) στη Ρόδο!

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα συνεχίζεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός

Τα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στη Ρόδο.

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία:

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες…

Posted by Δήμος Ρόδου on Thursday, October 2, 2025

