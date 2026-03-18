Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκαν τα μέτρα περιορισμού και εκρίζωσης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος σε εκτροφή βοοειδών που εντοπίστηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργοποίησε το προβλεπόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ το σύνολο του νησιού έχει πλέον ενταχθεί σε απαγορευμένη ζώνη, με βάση το πλαίσιο που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2020/687.

Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην Περιφέρεια με στόχο τον άμεσο συντονισμό των παρεμβάσεων. Παράλληλα, για την Παρασκευή έχει ανακοινωθεί και η μετάβαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την εφαρμογή του σχεδίου και τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το βαρύ κλίμα στο νησί εντείνεται και από τις άμεσες επιπτώσεις στην τοπική παραγωγή. Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον περιφερειάρχη, οι τυροκόμοι αποφάσισαν να σταματήσουν από την Πέμπτη την παραλαβή γάλακτος, ενώ ήδη από την Κυριακή έχουν κλείσει τα σφαγεία. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες αμνοερίφια που προορίζονταν για την αγορά του Πάσχα μένουν εκτός διακίνησης, με αναφορές να κάνουν λόγο για απώλεια 50.000 έως 70.000 αρνιών και κατσικιών από την πασχαλινή αγορά.

Η κατάσταση δημιουργεί οξύ οικονομικό πρόβλημα για τη Λέσβο και για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών που στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα στην κτηνοτροφία και τη μεταποίηση. Κτηνοτρόφοι του νησιού περιγράφουν ένα τοπίο πλήρους αβεβαιότητας, με παραγωγή που δεν μπορεί να φύγει, έτοιμα ζώα προς σφαγή που μένουν πίσω και αγωνία για το πόσο θα διαρκέσει το καθεστώς των περιορισμών.

Με βάση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων ευαίσθητων ειδών, δηλαδή βοοειδών, χοιροειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και η διακίνηση των προϊόντων, υποπροϊόντων και ζωοτροφών τους εκτός Λέσβου. Η απαγόρευση επεκτείνεται ακόμη και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που ενδέχεται να μεταφέρουν πολίτες στις προσωπικές τους αποσκευές εκτός του νησιού. Παράλληλα, έχει απαγορευτεί κάθε μετακίνηση τέτοιων ζώων και εντός της Λέσβου, καθώς και οι σφαγές των ευαίσθητων ειδών στο νησί.

Στη μολυσμένη εκμετάλλευση προβλέπεται η θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών και η καταστροφή όλων των σχετικών προϊόντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το νησί, όλα τα ζώα της πληγείσας μονάδας έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ η ανησυχία παραμένει υψηλή λόγω της πυκνότητας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και μπορεί να εξαπλωθεί τόσο με άμεση επαφή όσο και μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταδίδεται ακόμη και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις. Για αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α, δηλαδή σε ασθένειες που απαιτούν άμεση και αυστηρή επέμβαση από την πρώτη επιβεβαιωμένη εστία.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες για τα παραγωγικά ζώα διεθνώς, λόγω της ταχύτητας με την οποία μπορεί να παραλύσει την κτηνοτροφική δραστηριότητα και να προκαλέσει εκτεταμένες οικονομικές απώλειες. Η τελευταία εμφάνισή του στην Ελλάδα είχε καταγραφεί την περίοδο 2000-2001.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες και αναμένεται να εκδώσει συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση της κατάστασης. Το στοίχημα πλέον για τις αρχές είναι διπλό: να αποτραπεί η διασπορά του ιού και ταυτόχρονα να περιοριστεί, όσο γίνεται, το οικονομικό ντόμινο που ήδη χτυπά τη Λέσβο στην πιο κρίσιμη περίοδο για την τοπική παραγωγή.

